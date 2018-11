A CIA szerint a trónörökös gyilkoltatta meg Hasogdzsit

Az Egyesült Államok Központi Hírszerző Ügynöksége, a CIA arra jutott, hogy a szaúdi trónörökös rendelte el Dzsamál Hasogdzsi ellenzéki újságíró meggyilkolását - tudatta a The Washington Post című amerikai lap pénteki számában. A CIA állítása alapján Szaúd-Arábia kormánya valótlanul bizonygatja, hogy Mohammed bin Szalmánnak nincs köze a The Washington Post szaúdi újságírójának halálához. A szaúdi ügyészség csütörtökön jelentette be, hogy halálbüntetést kért öt vádlottra a Dzsamál Hasogdzsi újságíró meggyilkolásának ügyében folyó rijádi büntetőperben. A vádirat szerint az öt férfi Szaúd-Arábia isztambuli főkonzulátusán méreginjekcióval meggyilkolta, majd feldarabolta Hasogdzsit. A perben további tíz ember ül a vádlottak padján, viszont teljesen tisztára mosták az ügyben a sivatagi királyság nagy hatalmú trónörökösét, Mohammed bin Szalmánt. A The Washington Post - névtelenségbe burkolódzó nyilatkozókra hivatkozva - azt írja, hogy a CIA számos információs forrást elemzett, köztük egy telefonbeszélgetést a trónörökös fivére - Halid bin Szalmán, Szaúd-Arábia washingtoni nagykövete - és Hasogdzsi között. Mind a Fehér Ház, mind az amerikai külügyminisztérium pénteken elzárkózott attól, hogy kommentálja a The Washington Post cikkét. Az 59 éves Dzsamál Hasogdzsit, aki az Egyesült Államokban élt, október 2-án gyilkolták meg Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusán, ahová azért ment, hogy beszerezze a török menyasszonyával tervezett házasságkötéshez szükséges iratokat. Az isztambuli főügyészség szerint Hasogdzsit előre kitervelten megfojtották, mihelyt belépett a külképviselet épületébe. Az újságíró holttestét - szintén előre megfontoltan - a gyilkosságot követően feldarabolták, majd megsemmisítették.