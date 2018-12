A brit konzervatívok többsége is ellenzi a Brexit megállapodást

A kormányzó brit Konzervatív Párt tagjainak csaknem háromnegyede elutasítja a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét rögzítő megállapodást, és azt szeretné, ha az egyezményről kedd estére meghirdetett alsóházi szavazáson a konzervatív képviselők is ezt tennék. A megállapodás parlamenti elutasításának esetére a párttagság csaknem kétharmada indokoltnak tartaná Theresa May miniszterelnök lemondását.

A ConservativeHome nevű független, de a Konzervatív Párthoz közel álló befolyásos online politikai fórum és bloghonlap a The Times című konzervatív brit napilap megbízásából széles mintájú felmérést végzett a párttagság körében. A vizsgálat szombaton ismertetett eredménye szerint a megkérdezettek 72 százaléka veti el a brit kormány és az Európai Unió megállapodását, és mindössze 26 százalék támogatja a Brexit-feltételekről kidolgozott egyezményt. Arra a kérdésre, hogy Theresa May miniszterelnöknek le kellene-e mondania, ha az alsóház nem fogadja el a megállapodást, az 1262 fős mintán elvégzett felmérés résztvevőinek 62 százaléka válaszolt igennel, 34 százalékuk ugyanakkor ezt nem tartaná szükségesnek. A megkérdezett párttagok 50 százaléka a parlament elé terjesztett megállapodással szemben azt részesítené előnyben, ha Nagy-Britannia megállapodás nélkül távozna jövőre az Európai Unióból. Mindössze 3 százalék pártolná újabb népszavazás kiírását a brit EU-tagságról, 7 százalék pedig azt szeretné, ha Nagy-Britannia nem lépne ki az EU-ból. Az alsóház kedden késő este szavaz a Brexit-megállapodásról, de a jelenlegi parlamenti erőviszonyok alapján valószínűtlennek tűnik az egyezmény elfogadása. A Brexit-megállapodás különösen élesen vitatott eleme az a tartalékmegoldás, amelyet a kormány és az EU az ír-északír határon hosszú évek óta nem létező fizikai ellenőrzés visszaállításának elkerülésére dolgozott ki. Ennek lényege az, hogy egységes vámügyi szabályozás lépne életbe az Európai Unió és az Egyesült Királyság között abban az esetben, ha a Brexit jövő márciusra várható dátuma után előirányzott, várhatóan 2020 decemberének végéig tartó átmeneti időszak lejártáig nem jön létre az EU-val olyan átfogó kereskedelmi megállapodás, amely önmagában feleslegessé tenné a határellenőrzés visszaállítását. A keményvonalas tory Brexit-tábor és az észak-írországi Demokratikus Unionista Párt (DUP) - amelynek külső támogatása nélkül a kisebbségben kormányzó Konzervatív Pártnak nincs többsége az alsóházban - rendkívül hevesen ellenzi ezt a formulát, főleg azzal a visszatérő érveléssel, hogy meghatározott végdátum híján az Egyesült Királyság végleg "beleragadhat" egy vámuniós viszonyrendszerbe az EU-val. A megállapodás reménytelennek tűnő alsóházi elfogadási esélyei miatt a Konzervatív Párt több vezető képviselője felvetette a parlamenti szavazás elhalasztását, de a Downing Street egyelőre ragaszkodik a kedd esti időponthoz. A The Times szombaton közölt értesülései szerint azonban Boris Johnson volt külügyminiszter, a Konzervatív Párt igen keményvonalas Brexit-frakciójának frontembere - aki a nyáron saját kormányának Brexit-stratégiája elleni tiltakozásul mondott le a külügyi tárca vezetéséről - azt mondta pártbeli szövetségeseinek, hogy "készüljenek Theresa May szerdai lemondására". A brit sajtó a lehetséges utódjelöltek között emlegeti Johnson mellett Jeremy Hunt külügyminisztert és Sajid Javid belügyminisztert. Amber Rudd munka- és nyugdíjügyi miniszter, a belügyi tárca korábbi vezetője ugyanakkor a The Times szombati kiadásának adott interjúban kijelentette: "kérdésként sem merül fel" Theresa May távozása, a kormányfő "a helyén marad".