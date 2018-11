A bevándorlás leállítása miatt tüntettek az etiópiai zsidók

Arra panaszkodtak, hogy a családok is szétszakadtak.

Több száz etiópiai zsidó tüntetett Addisz-Abebában az Izraelbe való bevándorlás lehetőségéért. A 8000 fős etiópiai zsidó közösség képviselői felszólították Izraelben élő etiópiai hittársaikat, gondolják át, hogy továbbra is a jelenleg kormányon lévő Likud pártra szavaznak-e, mert szerintük a párt, és Benjámin Netanjahu miniszterelnök a felelős a bevándorlási folyamat lassításáért. A demonstrálók egy addisz-abebai zsinagógában gyűltek össze. Mivel az izraeli kormány nem engedi be őket, sokuk családja is szétszakadt. Néhányan azt mondták, hogy csaknem egy évtizede nem látták Izraelbe távozott családtagjaikat. A közösség vezetői szerint Etiópiában a zsidók éheznek, és kitaszítják őket a társadalomból.