A befektetők is demokrata győzelmet valószínűsítenek

Néhány elemző a gazdasági kérdésekkel foglalkozó CNBC televízióban ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet: növekszik annak az esélye is, hogy vagy a demokraták, vagy a republikánusok áttörő győzelmet aratnak. A Bank of America Merrill Lynch, a Goldman Sachs, a Cowen, a Deutsche Bank, a Morgan Stanley egyaránt megosztott kormányzásra számít: vagyis arra, hogy a republikánus elnöknek egy demokrata többségű képviselőházzal - de republikánus szenátussal - kell majd együttműködnie. A Goldman Sachs azt tanácsolja kisbefektetőinek, hogy a nagy gyógyszergyártók tőzsdei részvényeinek alakulására figyeljenek, mert egy megosztott kongresszussal nehezebb lesz megállapodni a gyógyszerárak csökkentéséről. Az erre vonatkozó tárgyalásokat Donald Trump elnök a legnagyobb gyógyszergyárakkal már meg is kezdte. Erre figyelmeztetnek a Merrill Lynch stratégái is, bár még egyik nagybank szakértője sem fejtette ki, hogy egy demokrata többségű képviselőház miért akadályozná a gyógyszerárak csökkentését. A Merrill Lynch és a Goldman Sachs szakértői egyetértenek abban, hogy a megosztott kormányzás az eddigi tapasztalatok szerint nem okozna különösebb gondokat a banki szférában. Ha a törvényhozás mindkét házában megmaradna a republikánus többség, akkor a gazdasági növekedést elősegítő további intézkedések, köztük újabb adócsökkentések várhatók, ellenkező esetben viszont lassulhat a gazdaság bővülése. A Cowen szakértője attól tart, hogy a demokraták képviselőházi erősödésével a párt szélsőbaloldali szárnya jutna nagyobb szerephez, az új képviselők többsége ugyanis inkább ilyen jellegű politika híveként mutatkozott be a kampányban. A Deutsche Bank arra hívja fel a figyelmet, hogy a demokrata többségű képviselőházzal enyhülhetne a kereskedelmi háború az Egyesült Államok és partnerei között.