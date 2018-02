400 millió dollárnyit rabolt az ISIS

Az értesülés szerint a terroristák egyben tisztára mosták a különböző iraki vállalataiktól kapott pénzeket. A hetilap török terrorellenes szervezetekben lévő forrásai úgy vélekedtek, hogy az IÁ Törökországba is kihelyezett jelentős összegeket aranyban, hogy támogassa ottani, az egész országot átszövő alvó sejtjeit. A terroristák török közvetítőkön keresztül létrehoztak és használnak egy nem hivatalos pénzutalási rendszert Törökországban, Európában, Libanonban és a Perzsa-öböl országaiban. A The Economist hozzátette, hogy az IÁ jelentős pénzügyi bevételeket halmozott fel a túszok megváltásából, rablásokból, vagyonelkobzásokból, földek kisajátításából és a kőolaj illegális kereskedelméből is. Másfél éve, 2016 októberében az Egyesült Államok szenátusának belbiztonsági bizottsága egy jelentésében azt állapította meg, hogy az IÁ terrorszervezet egyik pénzügyi forrása az illegális műkincs-kereskedelemből származik, a dzsihadistáknak nagy befolyásuk van ugyanakkor a fegyverek, az élelmiszerek és az építési anyagok feketepiacán is Irakban és Szíriában.