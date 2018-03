25 ország utasított ki eddig orosz diplomatákat

Theresa May brit miniszterelnök szerint eddig 25 ország utasított ki orosz diplomatákat, válaszul az angliai Salisbury városában március elején idegméreggel elkövetett gyilkossági kísérletre, amelynek célpontja Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős ügynök és lánya, Julija Szkripal volt. May a londoni alsóház bizottsági elnökei alkotta összekötő bizottság keddi meghallgatásán elmondta: egy nap alatt héttel nőtt azoknak az országoknak a száma, amelyek orosz diplomatákat szólítottak fel távozásra. May elismeréssel szólt Nagy-Britannia nemzetközi támogatottságáról, hozzátette ugyanakkor: itt nem csupán Nagy-Britannia támogatásáról van szó, hanem a többi ország nemzetbiztonsági érdekeiről is.