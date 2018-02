Zaklatási vádak buktatták meg a kaszinókirályt

A Wynn Resorts igazgatótanácsa vonakodva, de elfogadta a 76 éves milliárdos döntését. Az igazgatótanács új elnöke Boone Wayson lett, a vállalat vezérigazgatójának pedig Matt Maddoxot nevezték ki.

Wynn másfél héte a Republikánus Országos Bizottság (RNC), a párt vezető testületének pénzügyi vezetői tisztségéről is lemondott. A milliárdos a republikánusok pénzügyeinek intézője volt, és a párt bőkezű támogatója is. 2013 óta 2,4 millió dollárral (több mint 620 millió forinttal) járult hozzá a republikánus jelöltek és szervezetek sikeréhez. A zaklatási vádak miatt több kongresszusi képviselő bejelentette, hogy jótékony célokra fordítja a Wynntől kapott pénzt. A kaszinókirály zaklatási ügyeiről a Wall Street Journal írt. A lap Wynn több mint egy tucat munkatársával készített interjút, és rábukkant bírósági dokumentumokra is, amelyek szerint a milliárdos 7,5 millió dollárt (csaknem kétmilliárd forintot) fizetett egy manikűrösnek, akit szexuális együttlétre kényszerített. Wynn állítólag masszőzöket is zaklatott. Ő az első vezérigazgató és vállalatalapító, aki szexuális botrányai miatt került reflektorfénybe azóta, hogy Harvey Weinstein producer zaklatási ügyei lavinát indítottak el a szórakoztatóiparban, a médiában és a politikában. A milliárdos ostobaságnak nevezte és visszautasította a vádakat, és azt állította, hogy elvált felesége bosszúhadjáratának részei. Elaine Wynn tagadta ezt. A kaszinókirály ellen a szerencsejáték-felügyeleti hatóságok is nyomozást indítottak. A Las Vegas-i titán jelentős szerepet játszott a város új életre keltésében a kilencvenes években, és több népszerű kaszinót építtetett. A Wynn Resorts két luxuskaszinó-hotelt működtet a városban, egy harmadik pedig építés alatt áll. A vállalatnak emellett két kaszinója van Makaón is.