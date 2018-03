Újítások jönnek a bankolásban – az ügyfeleknek is fel kell készülniük

Hatalmas fordulatot vett a bankolás és a személyes pénzügyek világa az elmúlt néhány évben a technológia fejlődésével. Ahogy szinte minden területet, úgy a pénzt, a pénzzel való viszonyunkat és az ehhez köthető eszközöket is megváltoztatja az innováció és a digitális tér. Ma már egyáltalán nem meglepő, ha okostelefonon bankolunk, ha már nem használunk készpénzt a mindennapokban, vagy éppen pár perc alatt veszünk kriptodevizát egy Facebook felhasználói fiókkal. A csekkeket egy fotóval fizetjük ki, a bankszámlánkat pedig úgy állítjuk össze a számunkra fontos funkciókból, mintha csak legóznánk.

A digitális megoldások kényelmesebbé, olcsóbbá és a hatékonyabbá tették a pénzügyi szolgáltatásokat, ami az ügyfeleknek kedvez, azonban a szabályozásuk eddig többnyire elmaradt. Az idő viszont megérett, hogy az egyébként lemaradó, a technológiai forradalom mögött cammogó jogalkotók is átszabják a meglévő szabályokat, fokozva például az ügyfélbiztonságot, az üzleti versenyt. Ezek a szabályozások az elkövetkező években Magyarországon is nagy változásokat hozhatnak.

A digitális megoldások kényelmesebbé, olcsóbbá és a hatékonyabbá tették a pénzügyi szolgáltatásokat, ami az ügyfeleknek kedvez, azonban a szabályozásuk eddig többnyire elmaradt. Az idő viszont megérett, hogy az egyébként lemaradó, a technológiai forradalom mögött cammogó jogalkotók is átszabják a meglévő szabályokat, fokozva például az ügyfélbiztonságot, az üzleti versenyt. Ezek a szabályozások az elkövetkező években Magyarországon is nagy változásokat hozhatnak.

Az új pénzügyi világ alapját már lefektették

„A PSD2 kétségkívül a pénzügytechnológia, a fintech fejlődésénének egyik legerősebb katalizátora Magyarországon is” – állítja Turmezey Tamás, a Bank360 szakértője. Az uniós irányelv több területet is megreformál:

Vészesen fogy az idő – felkészültek a bankok?

A PSD2 a hazai pénzintézeteknek sem hagy sok időt az átállásra és az infrastruktúra megnyitására: a parlament tavaly novemberben fogadta el a törvényjavaslatot, amely január 13-án lépett hatályba. Az év elejétől Magyarországon is egyre-másra születnek a banki adatbázison keresztül szolgáltató pénzügyi cégek. A banki infrastruktúra átalakítása ugyanakkor nem kétperces feladat, ezért a pénzintézeteknek nem kell a hatálybalépéssel egy időben megnyitniuk a belső rendszereiket: időt kaptak az átállásra 2019. szeptember 30-ig. Már csak azért is, mert a kiegészítő technikai szabályozás, az RTS, még abban a szakaszban tart, amikor az Európai Parlament és az Európai Tanács kifogásolhatja március végéig. Ekkor kihirdetik a szükséges műszaki követelményrendszert, amivel az ügyfelek a legnagyobb biztonságban használhatják az új szolgáltatásokat.

Hol tartanak ehhez képest a pénzintézetek? Bár a bankokra nagy mammutcégként tekintünk, amelyek maximum akkor hajlandók változtatni valamin, amikor az ügyfelek már tömegével törik rájuk az üvegajtót, Magyarországon elég hamar felismerték, hogy a fejlődés útjába állni egyet jelent a piacvesztéssel, esetleg a megszűnéssel. A fintech cégek által elhozott változásokat nem lehet megállítani. A legnagyobb piaci részesedéssel bíró pénzintézetek még jóval a PSD2 előtt elkezdték ezért kialakítani a kapcsolatot a már meglévő fintech startupokkal, vagy elkezdték a saját inkubátoraikban kinevelni őket, közülük több már meg is jelent a piacon. Idén elindult például az OTP Bank Startup Acceleratora, de K&H Start It inkubátora vagy az MKB fintech versenye, akadémiája és inkubátora is ezt a kapcsolatépítést szolgálja.