Trump az európai autókat is megvámolná

"Ha az EU tovább akarja emelni az ott tevékenykedő amerikai vállalatokat sújtó - már ma is jelentős mértékű - vámokat és korlátokat, akkor egyszerűen adót fogunk kivetni az autóikra, amelyek szabadon áramlanak be az Egyesült Államokba" - írta Trump a Twitteren. "Ők ellehetetlenítik, hogy eladjuk náluk az autóinkat. Ez hatalmas kereskedelmi egyensúlytalanság!" - tette hozzá. Az elnök üzenetében kikelt a korábbi amerikai adminisztrációk által tető alá hozott "nagyon ostoba" kereskedelmi megállapodások ellen, és úgy vélte, más országok "csak nevetnek, milyen bolondok voltak az (amerikai) vezetők". Donald Trump csütörtökön jelentette be, hogy 25 százalékos importvámot vezet be az acél, 10 százalékot pedig az alumínium bevitelére. Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke erre válaszul közölte: az Európai Unió napokon belül "határozott és arányos" választ ad. A Reuters hírügynökség pénteken uniós forrásokból úgy értesült, hogy az EU mintegy 3,5 milliárd dollárnyi amerikai termékre vetne ki 25 százalékos importvámot akkor, ha az amerikai elnök tényleg beváltja ígéretét. Az Eurostat 2016-ra vonatkozó adatai szerint az EU a világ legnagyobb gépjárműexportőre, az Egyesült Államok pedig a világ első számú gépjárműimportőre. Az EU gépjárműexportjának értéke 192 milliárd eurót tett ki, a legnagyobb felvevőpiaca az Egyesült Államok volt, ahová az uniós összexport 25 százaléka érkezett. Az unióba érkező gépjárműimport értékének 14 százaléka származott az Egyesült Államokból.