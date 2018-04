Tovább terjeszkedne az OTP Bulgáriában

Bolgár lapértesülés szerint az OTP bulgáriai leánybankja, a DSK Bank (Банка ДСК) is érdeklődik a francia Societe Generale bulgáriai érdekeltsége, a Сосиете женерал Експресбанк (Szosziete zseneral Ekszpreszbank) megvásárlása iránt.

A Kapital bolgár lap internetes kiadása úgy tudja, a francia bank a közép- és kelet-európai régióban minden érdekeltségét el akarja adni, amely működési országában nem tartozik a három legnagyobb bank közé. A csomagban albán, montenegrói, szerbiai és moldovai érdekeltségeket említenek. A lapértesülések korábban kétoldalú tárgyalásokat feltételeztek a hetedik legnagyobb bulgáriai bank eladásáról, a Kapital azonban már több szereplős versenyről ír. Úgy tudják, például az amerikai Apollo Global Management alap is tett indikatív vételi ajánlatot az Ekszpreszbankra, de azt egyelőre elutasították. Szakértők szerint a bank gazdálkodása stabil, portfoliója viszonylag tiszta, így valószínűleg vételára a saját tőkéjét, 2017 végén 760 millió levát (380 millió euró, 118 milliárd forint) valamivel meghaladó lesz. Tavaly a nyeresége 106,7 millió leva volt. A banknak kiterjedt fiókhálózata van, és erősségei közé tartozik a vállalati hitelezés. Megjegyzik, hogy ez utóbbi tulajdonsága miatt is válthatja ki az OTP érdeklődését, mert ez jól kiegészítheti a főként a lakossági szegmensben erős DSK Bank tevékenységét. Emlékeztetnek arra is, hogy az OTP az elmúlt években minden nagyobb eladásra kínált bulgáriai bank esetében ott volt az érdeklődők, ajánlattevők között. A lap szakértőkre hivatkozva azt írja, hogy a nyár elejére várható az ajánlatok beadása, az év végéig akár le is zárulhat a tranzakció.