Személyi változásokat jelentett be a Mol Nyrt. csütörtökön, a Budapesti Értétőzsde holnapján olvasható tájékoztatás szerint az igazgatóság az ügyvezető testület két tagjának tisztségeiről döntött.

A közlemény szerint Ratatics Péter a Mol magyarországi operatív működéséért felelős vezető lett, de továbbra is betölti a fogyasztói szolgáltatások ügyvezető igazgatói tisztségét. Elődje, Fasimon Sándor az ügyvezető testület tagja marad. Ratatics Péter és Fasimon Sándor továbbra is vezető állású személyeknek minősülnek a tőkepiaci törvény és a piaci visszaélésekről szóló rendelet alapján - írták.