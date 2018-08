Sok és jó szőlő teremhet idén

Jó minőségű és nagy mennyiségű szőlőtermést várnak idén a szakemberek - mondta Domján Erika, FruitVeb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezetője az M1 aktuális csatorna vasárnap reggeli műsorában. Mivel a szőlőnek mély, másfél méter mélyen lévő gyökere van, így a vízhiány kevéssé okozott gondot. Arról is beszámolt, hogy a meleg nyári időjárás miatt körülbelül két héttel korábban érik minden gyümölcs és zöldség. A csemegeszőlő már a boltokban van. A körte is korábban érik. Bár a körte termőterülete az utóbbi időben erősen csökkent, főleg a zalai, dél-dunántúli tájakról jó termést várnak. Az almatermelők is megkezdték már a betakarítást. Emlékeztetett rá, a léalma felvásárlási ára nagyon alacsony; a tárgyalásokon az egyik legnagyobb felvásárló az először ajánlott 13 forint helyett 15 forintot kínált, de a gazdák ezt is keveslik.