Pénzügyi közvetítőcégeket tiltott be a jegybank

Független pénzpiaci közvetítők tevékenységi engedélyét vonta vissza csütörtökön közzétett határozataiban a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és összesen 2,3 millió forint felügyeleti bírságot is kiszabott - közölte a jegybank. A közlemény szerint az érintett 434 független pénzpiaci közvetítőből - alkuszok, többes ügynökök és többes kiemelt közvetítők - 23 több jegybanki felhívás és határozati kötelezés ellenére sem teljesítette féléves adatszolgáltatási kötelezettségét. Az adatszolgáltatás a működési engedély birtoklásának előfeltétele, így azt az engedély meglétének teljes időtartama alatt akkor is teljesíteni kell, ha a közvetítő esetleg időlegesen nem végez szakmai tevékenységet. Hangsúlyozták: az MNB az elmúlt években erősítette a pénzügyi piacokon a szolgáltatók mellett a közvetítők felügyelését is. A hitelintézeti törvény 2017. januári módosítása szerint a független pénzpiaci közvetítők - többek közt a vezető állású személyének büntetlen előélete, jó üzleti hírneve és legalább 3 éves szakmai gyakorlata, valamint a kötelező felelősségbiztosítás megléte mellett - az MNB rendeletében előírt tartalomnak megfelelő rendszeres adatszolgáltatásra is kötelesek. Ez biztosítja a közlemény szerint, hogy a felügyeleti hatóság és maguk a közvetítők is valós képet kapjanak a piac működéséről és felkészüljenek az esetlegesen felmerülő kockázatokra. Mindezért az MNB kiemelt szigorral lép fel az adatszolgáltatás teljesítését felróhatóan elmulasztó piaci szereplőkkel szemben - hangsúlyozzák. A jogszabályok alapján a tevékenységi engedély - szankcióként alkalmazott - visszavonása miatt az érintett intézmények vezető állású személyei 5 évig nem vállalhatnak hasonló tisztséget. A közlemény emlékeztet arra, hogy piactisztító tevékenysége során az MNB az elmúlt években közel 2000 megbízó nélkül nyilvántartott tőkepiaci közvetítőt törölt nyilvántartásából, s mintegy félszáz - igazolt felelősségbiztosítás nélküli - pénzpiaci közvetítő engedélyét vonta vissza. Az engedéllyel vagy regisztrációval rendelkező közvetítők adatait a jegybank díjmentesen hozzáférhető közvetítői nyilvántartásai tartalmazzák. A jogosulatlan piaci szereplők listája pedig az MNB honapjának figyelmeztetések menüpontjában érhető el.