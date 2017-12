Nyomdahibás bankjegyeket találtak a Fülöp-szigeteken

A központi bank szóvivője elismerte, hogy több példányt is találtak a százpezós papírpénzből, amelyről hiányzik Manuel Roxasnak, a Fülöp-szigetek ötödik, az 1940-es években kormányzó elnökének arcképe.

A hibát egy nő vette észre, amikor pénzt vett ki egy automatából. A hibás bankjegyet, amelyen az elnöki portrénak csak az üres helye látható, a közösségi médiában is bemutatta. A központi bank szerint eddig 33 darabot találtak a nyomdahibás papírpénzből. A szóvivő felszólította a lakosságot, hogy a hibás bankjegyeket cserélje be hibátlanra, valószínű azonban, hogy az elfuserált papírpénzek jó részét az emberek elteszik emlékbe. A százpezós bankó körülbelül 500 forintot ér. A szóvivő szerint a malőr oka a gépesítés: míg korábban manuálisan végezték a minőségellenőrzést, nemrég beszereztek egy automata berendezést, amelynél "becsúszhatnak hibák". Nem ez az első eset, hogy hibás bankók kerültek forgalomba a Fülöp-szigeteken: a 2005-ben kibocsátott százpezósokra rosszul írták Gloria Arroyo akkori elnök nevét, 2010-ben pedig egy ritka ottani madár került papírpénzre téves színekben és hibás térképpel.