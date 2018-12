Nem változik az alapkamat

A közleményben kiemelték, hogy a tanács felkészült a monetáris politika fokozatos és óvatos normalizációjára, amelynek megkezdése az inflációs kilátások függvénye. Az inflációs cél fenntartható elérése továbbra is 2019 közepétől várható, aminek biztosítása érdekében a monetáris tanács megítélése szerint az alapkamat jelenlegi szintjének és a laza monetáris kondícióknak a fenntartása szükséges - közölte a monetáris tanács. A monetáris tanács legközelebb 2018 decemberében dönt a kiszorítandó likviditás mennyiségéről, és ennek figyelembevételével határozza meg a jegybanki swapeszközök állományát. A közlemény kitér arra: idén októberben az infláció 3,8 százalékra, míg a maginfláció 2,6 százalékra emelkedett. Az őszi hónapokban az infláció emelkedéséhez főként az üzemanyagárak és a feldolgozatlan élelmiszerárak megugrása, emellett a dohánytermékeket érintő jövedékiadó-emelés vártnál gyorsabb begyűrűzése járult hozzá. Októberben az alapfolyamatokat megragadó mutatók emelkedtek, amit leginkább az iparcikkek áremelkedése okozott. A fogyasztóiár-index és az alapfolyamat-mutatók közötti különbözet számottevő maradt. A bérek oldaláról jelentkező inflációs hatás továbbra is mérsékelt. Az előző kamatdöntés óta az olajárak csökkentek. Az eurózónában az inflációs alapfolyamatok az Európai Központi Bank (EKB) előrejelzése szerint az elkövetkező években is visszafogottak maradnak. A tanács szerint az utolsó két hónapban az infláció mérséklődik, ugyanakkor némileg 3 százalék felett marad. A következő hónapokban az üzemanyagárak mérséklődése az infláció csökkenésének irányába hat. A jegybank előrejelzése szerint az erősödő fogyasztás az inflációs alapfolyamatok fokozatos emelkedéséhez vezet, ami biztosítja, hogy 2019 közepétől az infláció fenntartható szerkezetben érje el a 3 százalékos célt. A monetáris tanács szerint a GDP növekedése 2018-ban élénkül és 4,4 százalékon alakul, majd - az aktuális előrejelzés feltevéseinek teljesülése mellett - 2019-től fokozatosan lassul. Eközben a folyó fizetési mérleg egyenlege hosszabb távon is pozitív tartományban marad. Az előző kamatdöntés óta eltelt időszakban változó volt a nemzetközi pénzügyi piaci hangulat. A kockázatvállalási hajlandóságot a nemzetközi kereskedelempolitikával, az olasz költségvetéssel, illetve a világgazdaság növekedésének lassulásával összefüggő hírek befolyásolták. A volatilis nemzetközi környezet változatlanul óvatosabb megközelítést igényel. Ezen folyamatokat a jegybank az elsődleges célja, az inflációs cél fenntartható elérése szempontjából értékeli, azok tartósságára helyezi a hangsúlyt. A monetáris kondíciók a piaci várakozások szerint az euró övezetben továbbra is lazák maradhatnak. Az Európai Központi Bank (EKB) döntései jelentős hatást gyakorolhatnak az MNB monetáris politikájára. Kiemelték, hogy a következő hónapokban a tanács fokozott figyelemmel kíséri a maginfláció alakulását és annak inflációs kilátásokra gyakorolt hatását. Az inflációs kilátások átfogó értékelésére a decemberi Inflációs jelentés adhat támpontot a döntéshozók számára.