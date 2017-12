Negyvenöt év alatt semmit sem gyártott a felszámolt vállalat

Felszámolják a repülőgépgyártásre létrehozott állami vállalatot a Fülöp-szigeteken. Fennállásának 45 éve alatt a Philippines Aerospace Development Company egyetlen használható repülőgépet sem gyártott. A PADC felszámolását Carlos Dominguez pénzügyminiszter jelentette be. A vállalatot 1973-ban azzal a céllal alapították, hogy "mindenféle légi járműveket tervezzen, szereljen össze, gyártson és árusítson", kötelezettségének azonban nem tett eleget. A PADC az 1980-as években előállt ugyan az első és mindezidáig egyetlen Fülöp-szigeteki repülőgép, a PADC Defiant 300 könnyű légi jármű fa és üvegszálas prototípusával, az 1987-es próbarepülést azonban, pénzhiány miatt, nem követte gyártás. A repülőgépgyártó vállalat bemutatta egy helikopter prototípusát is, de ebből sem lett semmi, mert a PADC Hummingbirdöt az Eurocopter MBB Bo 105 lekoppintásának tartották, és a projektet pedig még így is túlságosan költségesnek és elhúzódónak ítélték. A pénzügyminiszter szerint a PADC felszámolása része Rodrigo Duterte elnök azon tervének, hogy kevesebb mint 90-re csökkentsék az állami vállalatok számát.