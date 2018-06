Nagyon megváltoznak a lakáshitelezés szabályai

A közlemény szerint az új, 5 évnél rövidebb kamatperiódusú forint jelzáloghitelek felvétele esetén az adós havi törlesztőrészleteinek összege október 1-jétől nem haladhatja meg a rendszeres havi nettó jövedelem 25, illetve magasabb jövedelem esetén 30 százalékát. (Jelenleg magasabb jövedelem alatt a 400 ezer forint feletti nettó havi jövedelmet érti az MNB.) Öt évnél hosszabb, de 10 évnél rövidebb kamatperiódusú új forint jelzáloghitelek esetében az arány a rendszeres havi nettó jövedelem 35, illetve 40 százaléka lehet. A legalább 10 évre vagy a futamidő végéig fixált kamatozású forint jelzáloghiteleknél nem módosul a jelenlegi 50, illetve 60 százalékos jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató (JTM). A nem forintban felvett hitelek esetében szintén alacsonyabb JTM-limiteket kell majd alkalmazni a rövidebb kamatperiódusú jelzáloghiteleknél. Az MNB döntött a magasabb arányú törlesztőrészlet vállalását lehetővé tevő jövedelemlimit emeléséről is, a jelenlegi havi nettó 400 ezer forintról 500 ezerre. A változás jövőre július 1-jétől lép életbe - olvasható az MNB közleményében, amelyben arra is kitérnek, hogy az elmúlt években látható nominális és reálbér-emelkedés miatt emelték meg a limitet. Az MNB közölte: az előírások módosításával biztosítani kívánják, hogy a kamatkockázatnak kitett ügyfelek is megfelelő jövedelmi tartalékkal rendelkezzenek, felkészülve ezzel a törlesztőrészletek kedvezőtlen megváltozására. Az adósságfék szabályok megváltoztatásának a célja a jegybank szerint a lakáshitelt felvevő ügyfelek biztonságának növelése mellett a kiszámítható törlesztőrészletű, fix kamatozású lakáskölcsönök térnyerését elősegíteni. Az MNB úgy fogalmazott, hogy a lakossági hitelezés a jövőben még jobb minőségben, azaz egészségesebb szerkezetben, fenntartható módon valósulhat meg. Az új JTM-szabályozás bevezetéséről az MNB egyeztetett a piaci szereplőkkel, az erről szóló jegybanki rendelet tervezetét az Európai Központi Bank jelenleg véleményezi. A módosítások ennek lezárását, a rendelet véglegesítését és kihirdetését követően léphetnek hatályba.