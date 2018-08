Mindenki lakást akar venni!

A lakásvásárlásra, építésre vonatkozó lakossági kilátások 2008 elején voltak utoljára olyan derűlátóak, mint most, ugyanis azok körében, akik a következő egy évben biztosan elindítanak egy vásárlási vagy építési tranzakciót 25 százalékpontos, a valószínű szándékúak körében pedig 43 százalékpontos növekedés következett be az előző negyedévhez képest - közölte a GKI Gazdaságkutató Zrt. legfrissebb, negyedévente publikált ingatlanpiaci felmérésében.

A közlemény szerint a lakásfelújításra és korszerűsítésre irányuló lakossági várakozások is számottevően javultak az április-júniusi időszakhoz képest. A valószínű szándékúak körében 24, a biztosan lakásfelújításba kezdőknél 33 százalékpontos a növekedés, éves alapon pedig 71 és 56 százalékpontos az emelkedés A válaszadók úgy vélték, hogy a használt lakások várható áremelkedési üteme Budapesten az egy negyedévvel ezelőtti 3,3 százalékról, 4,5 százalékra emelkedett. A vidéki régiókban nem változtak a várakozások, keleten 3, nyugaton 4-5 százalékos emelkedés várható. Az új építésű lakásoknál a következő egy évben 3-6 százalékos áremelkedésre lehet számítani. Az irodák kihasználtsága Budapesten és környékén 2018. második negyedévében enyhén emelkedett, s ezzel kissé meghaladja a 91 százalékot, ami éves alapon 5 százalékpontos emelkedés. Kelet-Magyarországon az áprilisban mért 86 százalékos kihasználtság júliusra 84 százalékra csökkent, míg Nyugat-Magyarországon az áprilisi 89 százalékos mutató júliusra 90 százalékra nőtt. Az irodabérleti díjakban a fővárosban és környékén a következő egy évben 3 százalék körüli, a vidéki régiókban legfeljebb jelképes emelkedés várható. A júliusi felmérésben 110 ingatlanokkal foglalkozó cég, valamint 1122 vállalat válaszolt, a lakossági minta pedig ezer emberből állt és reprezentatív volt.