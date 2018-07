Mészáros Lőrinc érdekeltségéé lett a Club Aliga

A Mészáros Lőrinc korábbi felcsúti polgármester és családja irányításával működő Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. leányvállalata, az Appeninn BLT Kft. szerdán adásvételi szerződést kötött a Pro-Mot Hungária Ingatlanfejlesztő Kft. 74,99 százalékos üzletrészének, valamint a társaság fennálló követeléseinek megszerzésére - közölte az Appeninn Holding csütörtökön.

A tájékoztatás szerint a Pro-Mot a Club Aliga 37 hektáros területe és az üdülőkomplexum 167 férőhelyes kikötője mellett a magyar állam tulajdonában lévő, további 10 hektáros ingatlan vagyonkezelési jogait is birtokolja. Az Appeninn Holding közölte, az ügylet során az Appeninn leányvállalata megvásárolja a jelenlegi izraeli tulajdonos, az SBI csoport Pro-Mot Hungária Kft. felé fennálló követelést is. A tranzakció, a nemzetközi szakértők bevonásával végzett vagyonértékelést, és teljes körű jogi átvilágítást, illetve vételár megfizetését követően 2018. december 20-ig zárul. A Balatonvilágos területén lévő, mintegy 47 hektáros Club Aliga közvetlenül a Balaton partján fekszik. Az üdülőcentrum területén a szállás- és strandolási lehetőségen túl egy 167 férőhelyes kikötő is van.