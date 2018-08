Merkel beszállt a líra-válság körüli politikai háborúba

Angela Merkel német kancellár szerint biztosítani kell Törökországban a központi bank függetlenségét. Törökország "gazdasági destabilizációja senkinek sem áll az érdekében, de természetesen mindent meg kell tenni például azért, hogy egy független jegybank dolgozhasson" az országban - mondta a kancellár hétfőn Berlinben egy más ügyben tartott sajtótájékoztatón, kérdésre válaszolva. A jegybanki függetlenség biztosítása mellett vannak más hasonló feladatok is, és hamarosan lehetőség nyílik mindezek megtárgyalására Recep Tayyip Erdogan elnökkel - tette hozzá Angela Merkel a török államfő szeptemberi németországi látogatására utalva. Németországnak az a hasznos, ha stabilak a gazdasági viszonyok az Európai Unió szomszédságában, így "virágzó Törökországot szeretnénk látni", mert "ez az érdekünk" - mondta Angela Merkel. A török líra az idén eddig 70 százalékkal gyengült a dollárral szemben. Az árfolyam gyengülése a török-amerikai diplomáciai konfliktus révén az utóbbi hetekben felgyorsult. A viszályt egy Törökországban élő amerikai lelkész, Andrew Brunson bírósági ügye okozta. A protestáns lelkipásztort kémkedéssel és terrorizmussal vádolják a 2016-os puccskísérlettel összefüggésben, több mint másfél éves előzetes letartóztatás után július végén házi őrizetbe helyezték. Washington a jogtalannak tartott eljárás miatt augusztus elején szankciókat vezetett be a török belügyminiszter és az igazságügyi miniszter ellen, és hétfőn Donald Trump elnök utasítására büntetővámot vetettek ki a török acél-, és alumíniumipar termékeire. A jegybanki alapkamat emelését ellenző Recep Tayyip Erdogan szerint a török gazdaság megroppantására irányuló nemzetközi akció gyengíti a lírát. Heiko Maas német külügyminiszter egy hétfői berlini nyilatkozatában kiemelte, hogy a szövetségi kormány mély aggodalommal figyeli a Törökországban kibontakozott folyamatokat. Szerinte Ankara többet is tehetne a Washingtonhoz és Berlinhez fűződő diplomáciai kapcsolatai javításáért. Nem csak amerikai állampolgárokat tartanak fogságban Törökországban, "nekünk is vannak hasonló eseteink, ezért kívánatos volna, ha nem csak a Törökország és az Egyesült Államok közötti konfliktusra lehetne megoldást találni" - mondta a német diplomácia vezetője. Hozzátette, hogy a török-amerikai és a török-német viták lezárása nagyban elősegítené a török gazdaság gondjainak enyhítését.