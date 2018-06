Megkezdődött a BILK részvényeinek jegyzése

Megkezdődött a BILK Logisztikai Nyrt. részvényeinek jegyzése szerdán, a vállalat a papírok sikeres jegyzése után benyújtja az adóhatósághoz a szabályozott ingatlanbefektetési társaságként történő nyilvántartásba vételi kérelmét - mondta Wáberer Lívia, a társaság vezérigazgatója a tőzsdei bevezetés alkalmából tartott szerdai budapesti sajtótájékoztatón.

A szabályozott ingatlanbefektetési társaságként (szit) való működés arra kötelezi a társaságot, hogy tárgyévi adózott eredményének legalább 90 százalékát osztalékként fizesse ki a részvényeseknek - hangsúlyozta. A jegyzési időszak július 4-ig tart. A BILK valamennyi értékpapírját a Budapesti Értéktőzsdére (BÉT) viszi, és azok legalább 25, legfeljebb 49 százalékát kínálja jegyzésre a befektetőknek. A részvények értékesítése és az osztalékfizetés is euróban történik. Wáberer György, a BILK alapítója és főrészvényese a sajtótájékoztatón bejelentette, hogy a nyilvános értékesítési árból 5 százalék kedvezményt kínál a befektetőknek legfeljebb 550 részvény jegyzése esetén. Mint mondta, ezzel az akcióval szeretnék ösztönözni a lakossági befektetőket arra, hogy társtulajdonossá váljanak a társaságban. Végh Richárd, a BÉT elnök-vezérigazgatója kiemelte: a BILK az első olyan társaság Magyarországon, amely úgy lép tőzsdére, hogy ott már szitként működjön. Az amerikai, valamint az európai statisztikák szerint a szabályozott ingatlanbefektetési társaságok papírjainak teljesítménye meghaladta a részvénypiac egészének, valamint a nem tőzsdei ingatlanpiaci befektetéseknek a teljesítményét, és jelentősen meghaladta az infláció mértékét - hangsúlyozta. A BÉT elnök-vezérigazgatója hiánypótlónak, fontosnak nevezte a szitek megjelenését a magyar börzén, és sikerként értékelte, hogy ismét egy Magyarországon létrehozott, itteni központú vállalat döntött a tőzsdére lépés mellett. A részvények kizárólagos értékesítője a Raiffeisen Bank. Liener Gábor, a Raiffeisen ügyvezető igazgatója a kibocsátás részleteiről a többi között elmondta: legalább 859 375 és legfeljebb 1 684 375 darab, 0,8 euró névértékű A sorozatú törzsrészvényt ajánlanak fel zártkörű és nyilvános értékesítésben. Nyilvános értékesítésben 168 438 részvényt ajánlanak fel, ennél nagyobb igény esetén a zártkörű értékesítés terhére legfeljebb 842 187 darabbal megemelhetik a nyilvános értékesítésben felajánlott mennyiséget. A jegyzési lehetőség három napig biztosan nyitva van, de túljegyzés esetén a jegyzési időszak július 4-e előtt is lezárulhat - jelezte. Wáberer Lívia, a BILK vezérigazgatója ismertette: a társaság fő tevékenysége saját tulajdonú és bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, valamint ingatlanok adásvétele, ingatlankezelés, építményüzemeltetés és vagyonkezelés. A főváros 23. kerületében található logisztikai központ bruttó bérbeadható területe több mint 182 ezer négyzetméter, kihasználtsága 98,4 százalékos. A logisztikai park tovább bővül. Eredeti, hetven hektáros területe teljesen beépült, ezért a társaság tavaly megvásárolta a raktárvárossal határos hét és fél hektárnyi területet, ahol 30 ezer négyzetméteres raktárfejlesztést tervez. A tervezés megkezdődött, a megvalósítás két-három éven belül várható. A vezérigazgató tájékoztatása szerint az ingatlanállomány piaci értéke folyamatosan nő, 2017-ben meghaladta a 38 milliárd forintot, az eszközök értéke pedig a 40 milliárd forintot. Az árbevétel több mint 3,5 milliárd, az EBITDA több mint 2,1 milliárd forint volt tavaly. Kérdésre válaszolva Waberer György elmondta, a társaság arra törekszik, hogy évente osztalékelőleget is fizessen részvényeseinek.