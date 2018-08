Mégis tőzsdére megy a szaúdi állami olajvállalat

A miniszter közleményében azt írta, hogy "a kormány továbbra is kitart terve mellett, hogy a megfelelő időbe piacra dobja az olajcég részvényeinek egy részét". A Reuters korábban arról jelentett négy vezető ágazati forrásra hivatkozva, hogy Szaúd-Arábia letett az Aramco részvényeinek tőzsdei kibocsátásáról. A Saudi Aramco 2016 januárjában jelentette be, hogy összesen 49 százalékos részesedését dobják piacra tíz év alatt. Első lépésben legfeljebb 5 százaléknyi tulajdonhányad eladására kerülhet sor 100 milliárd dollár értékben. Legutóbbi információk arról szóltak, hogy a szaúdi kormány a rijádi tőzsde mellett egy, vagy több külföldi tőzsdén helyezi el az olajtársaság részvényeit. Külföldi helyszínként a New York-i értéktőzsdéről hallani a legtöbbet, de állítólag még mindig versenyben van például Torontó és London. Az Aramco részbeni privatizálásával tervezik finanszírozni Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös Vízió 2030 néven ismert tervét, amely a kőolajtól túlságosan függő gazdaság átalakítását irányozza elő.