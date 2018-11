Megint elmaradt Magyarország felminősítése

A Moody's a döntéshez fűzött, péntek éjjel Londonban ismertetett elemzésében kiemelte azt a véleményét, hogy a magyar gazdaság rövid távú növekedési kilátásai továbbra is erőteljesek. A cég előrejelzése szerint a magyar hazai össztermék (GDP) az idén 4,3 százalékkal, 2019-ben 3,4 százalékkal nő. A hitelminősítő kiemeli, hogy a magyar gazdaság reálértéken számolt éves növekedési üteme 2016 óta gyorsul, jelezve, hogy a gazdaság reagál a hazai kereslet élénkítését célzó kormányzati szakpolitikai intézkedésekre. A Moody's hangsúlyozza, hogy 2018 első három negyedévében a magyar gazdaság éves szintre számolt növekedési ütemeinek átlaga 4,7 százalék volt, és ennek elsődleges hajtóerejét szintén az erőteljes hazai kereslet adta. A cég szerint az utóbbi időszakban - főleg az autóiparban - bejelentett nagyszabású külföldi működőtőke-befektetéseknek is kedvező növekedési hatásai lesznek a következő években, mindenekelőtt a beruházások építési szakaszában, de ezen túl is, amikor az új exportkapacitások termelni kezdenek. Jegybanki becsléseket idézve a Moody's 2100 milliárd forintra - az idei egész évre várt magyar GDP-érték hozzávetőleg 5 százalékára - teszi a 2016 óta bejelentett közvetlen külföldi tőkebefektetési programok értékét. A hitelminősítő ugyanakkor a folytatódó erőteljes növekedés korlátai és a termelésbővítés egyre nagyobb problémái között említi a nagyon feszes munkapiaci helyzetet. Mindemellett a világgazdaság, főként a kulcsfontosságú piacok, köztük a német gazdaság növekedésének lassulása csökkenti a külső hozzájárulást is a magyar gazdaság növekedéséhez. Ráadásul Magyarország függése az autóipartól kiteszi a gazdaságot az e szektorban tapasztalható, erősödő protekcionista folyamatoknak - áll a Moody's pénteki elemzésében. A cég a hosszú távú, 2020 utáni növekedési kilátásokra ható negatív tényezők között említi az Európai Uniótól érkező strukturális folyósítások valószínűsíthető csökkenését. A Moody's becslései szerint az Európai Bizottság által a 2021-2027-es uniós költségvetési időszakra tett javaslatokból következtethetően Magyarország a térség többi gazdaságához hasonlóan idei árakon számolva hozzávetőleg 24 százalékkal kevesebb EU-folyósításhoz jut. A hitelminősítő szerint ugyanakkor adósminőségi erősségnek számít a magyar kormány folyamatos törekvése arra, hogy az államháztartási hiány a hazai össztermék 3 százaléka alatt maradjon. Ez az elkötelezettség, valamint az a várakozás, hogy az államadósság-teher középtávon fokozatosan csökkenni fog, fontos tényezője volt annak, hogy a Moody's 2016 végén visszaemelte a magyar államadós-besorolást a jelenlegi "Baa3" szintre - áll a hitelminősítő elemzésében. Ez a lépés egyben azt is jelentette, hogy Magyarország ennél a cégnél visszakerült a befektetési ajánlású kategóriába. A "Baa3" besorolás a Moody's módszertanában ugyanis a befektetésre ajánlott államadós-kategória alapszintje, és az eltérő jelölési módszertan ellenére azonos a másik két globális hitelminősítő, az S&P Global Ratings és a Fitch Ratings által érvényben tartott "BBB mínusz" hosszú távú magyar szuverén besorolással. Mindhárom cég 2016-ban emelte vissza Magyarországot a befektetési ajánlású sávba, de az S&P és a Fitch tavaly újabb felminősítés lehetőségére utaló pozitívra javította a magyar besorolások kilátását. A Moody's így a három nagy hitelminősítő közül egyedüliként tartja nyilván stabil kilátással a magyar államadós-minősítést. Az osztályzat pénteki megerősítéséhez fűzött elemzésében a cég közölte: a magyar kormány költségvetési alapállása és az elsődleges államháztartási egyenlegekben elért többletek együttesen elősegítik az államadósság-ráta fokozatos csökkenését. A Moody's előrejelzése azt valószínűsíti, hogy a hazai össztermékhez mért államadósság-ráta a tavaly mért 73,3 százalékról 2019-re 69 százalék környékére csökken, vagyis jövőre már jóval alacsonyabb lesz a 2011-ben mért 80,5 százalékos legutóbbi csúcsnál. A hitelminősítő megjegyzi ugyanakkor azt is, hogy a magyar államadósság-ráta a csökkenés ellenére jelentősen meghaladja a cég által a "Baa" sávban nyilvántartott szuverén adósok mediánértékét, amely a Moody's modellszámításai alapján az idén és jövőre is 50 százalék körül lesz. A Moody's kiemeli mindazonáltal, hogy az államadósság-terhen belüli devizakötelezettség-hányad folyamatos csökkenése mérsékli a magyar adósprofil sérülékenységét a kedvezőtlen devizaárfolyam-mozgásoktól, az államadósság hazai befektetőinek növekvő aránya pedig csökkenti a hirtelen tőkekiáramlás kockázatát. A Moody's által pénteken bejelentett osztályzati megerősítéssel véget ért a magyar államadós-besorolás idei hitelminősítői felülvizsgálati sorozata, mivel Magyarország immár sem a Moody's, sem az S&P, sem a Fitch 2018-ra összeállított további menetrendjében nem szerepel. A három piacvezető nemzetközi hitelminősítő az idén összesen hat - egyenként két-két - időpontot tűzött ki a magyar államadós-besorolások vizsgálatára, de a kijelölt időpontokban egyikük sem jelentett be módosításokat. A Moody's legutóbb 2016. november 4-én módosította a kitűzött időpontban a magyar államadós-osztályzatot: akkor emelte vissza Magyarországot a befektetési ajánlású kategóriába, az addigi "Ba1"-ről a jelenleg is érvényes, stabil kilátású "Baa3"-ra javítva a szuverén besorolást.