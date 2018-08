Megbírságolták az NHB-t

A jegybank kiemelten vizsgálta az adatszolgáltatási hibákat, és a jövőben is kiemelt szigorral lép fel azokkal a piaci szereplőkkel szemben, akik ilyen jellegű jogsértést követnek el.

A Magyar Nemzeti Bank 19 millió forint bírságot szabott ki az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.-re a vállalatirányítási, hitelkockázat-kezelési, számviteli, adatszolgáltatási, informatikai, illetve a pénzmosás és terrorizmus finanszírozását megelőzendő hiányosságok miatt. Az MNB szerint a feltárt jogsértések nem hordoznak rendszerkockázatot és nem veszélyeztetik a bank megbízható működését.

Az MNB 2015. december 31-től tekintette át a hitelintézet pénzügyi szolgáltatási tevékenységét és megállapította, hogy a vállalatirányítás területén az NHB Bank kiszervezett tevékenységeinek bejelentése, ellenőrzése és szabályozása nem felelt meg teljes körűen a jogszabályi előírásoknak. A hitelkockázat kezelés körében probléma volt többek között az ügyfél-minősítésre, a kockázatvállalásra (különösen a döntéshozatali mechanizmusra) és a fedezetértékelésre vonatkozó szabályzataival, illetve azok alkalmazásával. A jegybank hiányosságokat talált a bank likviditási és piaci kockázatkezelésében, számviteli gyakorlatában, egyes nyilvántartásaiban és az informatikai rendszer védelmében is. Probléma volt a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére irányuló tevékenységénél, elsősorban a tényleges tulajdonosok ellenőrzésénél. Az MNB több, elsősorban az adatszolgáltatási rendszert és a kapcsolódó belső szabályozási gyakorlatot érintő adatszolgáltatási problémát is azonosított. A jegybank kiemelten vizsgálta az adatszolgáltatási hibákat, és a jövőben is kiemelt szigorral lép fel azokkal a piaci szereplőkkel szemben, akik ilyen jellegű jogsértést követnek el. A bírság meghatározásakor az MNB súlyosító körülményként értékelte a feltárt jogsértések magas vagy jelentős kockázati besorolását. Ugyanakkor enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy a hiányosságoknak nem volt hatása az ügyfelekre, más piaci szereplőkre, és a hitelintézet több jogsértést már a vizsgálat alatt kijavított.