Még változhat az online számlázás specifikációja!

Július 1-jén elindul az online számlázás, miután a Magyar Közlönyben megjelent a Pénzügyminisztérium (PM) rendelete, az adatszolgáltatási specifikációk azonban még változhatnak - hívta fel a figyelmet a Mazars. A nemzetközi könyvvizsgáló és tanácsadó vállalat közleményében kifejtette: a szakértők már régóta várták a rendeletet, és ahogy arra számítani lehetett, a tárca semmilyen haladékot nem adott a valós idejű adatszolgáltatás július 1-jei indulásával kapcsolatban. H. Nagy Dániel adóigazgató kiemelte: a rendeletben semmilyen technikai specifikációt nem emeltek jogszabályi szintre, az adatokat tehát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közleményében meghatározott módon és adatszerkezetben kell majd elektronikusan megküldeni. Ebből viszont az is következik, hogy a jelenlegi specifikáció talán még nem is végleges. A szakértő szerint érdemes nyomon követni a NAV honlapján a változásokat, mert bármikor felkerülhetnek újabb verziók. Az adóigazgató felhívja a figyelmet arra is, hogy a verziókat tesztelés közben is fontos figyelni, mert a rossz verzió használata a hibaüzenetekből a tesztidőszakban még büntetlenül kiderülhet. A NAV várhatóan nem fogja rögtön indulás után a maximális bírságokat kiszabni, de előbb-utóbb várható a szigorú ellenőrzések és büntetések megjelenése, ezért érdemes mielőbb felkészülni a változásokra - figyelmeztetett. A szakértő szerint a szükséges fejlesztések akár 3-4 hét alatt is lefuthatnak. Emellett egyéb alternatív megoldásokkal is megoldható az átállás időszaka, amennyiben a számlázóprogramot ilyen rövid idő alatt mégsem sikerül az előírtaknak megfelelően módosítani. A július 1-jén induló adatszolgáltatási kötelezettség a belföldön nyilvántartásba vett adóalanyokra terjed ki, azaz a Magyarországon csupán áfa-regisztrációval rendelkező adóalanyokra is. A kötelezettség akkor áll fenn, ha a kibocsátott számla áfatartalma eléri vagy meghaladja a 100 ezer forintot, és a számla befogadója belföldön nyilvántartásba vett adóalany. Az adómentes és a fordított adózás alá eső ügyletek, vagy az eva-alany felé kiállított számlák tehát kivételt képeznek. A kötelezően szolgáltatandó adatok körét alapvetően az áfatörvény határozza meg, ám a technikai részletek ennél jóval bonyolultabbak. A NAV a felkészülést segítendő kézikönyvet is kiadott, ám sok fejlesztőnek ennek ellenére nehézséget okoz a felkészülés. Egy hónappal az indulás előtt ezért mindenképp érdemes utánanézni annak, hogy a használt rendszer megfelel-e az előírásoknak - tanácsolta a Mazars.