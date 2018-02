Még soha nem volt ekkora a Tesla vesztesége

A piaci várakozásoknál kisebb, de így is története legnagyobb negyedéves veszteségét jelentette 2017 negyedik negyedévéről az elektromos autókat és energiatároló berendezéseket gyártó Tesla. A tavalyi negyedik negyedévben 675 millió dollár veszteséget könyvelt el, jóval nagyobbat a 2016 negyedik negyedévi 121 millió dollárnál. A 2003-ban alapított vállalatnak a 2017 negyedik negyedévi lett így története legnagyobb negyedéves vesztesége. Piaci elemzők még ennél is nagyobb veszteségre számítottak, míg az értékesítési árbevétel esetében a ténylegesnél kisebbre. A Tesla a negyedik negyedévben 3,3 milliárd dollár értékesítési árbevételre tett szert, 44 százalékkal nagyobbra az egy évvel korábbinál. Az elemzői várakozásokra rácáfoló eredmény adatoknak köszönhetően a Tesla részvényének az árfolyama a tőzsdén kívüli forgalomban több mint három százalékkal erősödött. A Tesla részvénye tíz százalékkal áll év eleji árfolyama felett és 37 százalékos 12 havi nyereséget hordoz. Öt év alatt a papír árfolyama nyolcszáz százalékkal emelkedett. 2017 fontos mérföldkő volt a Tesla történetében. Megkezdte a 35 ezer dolláros árszinten tömegterméknek szánt Model 3 gyártását és kiszállítását a megrendelőknek, bemutatta elektromos kamionját és a kétüléses nyitott Roadster elektromos autó következő generációját, és üzembe helyezte a világ legnagyobb akkumulátor-telepét Ausztráliában. A cég reputációja komoly csorbát szenvedett a Model 3 gyártásában bekövetkezett fennakadások miatt. Két másik modellje, a Model S és Model X gyártásában és értékesítésében azonban rekordot ért el a Tesla. A Tesla az idei első negyedév végére heti 2500 a Model 3 gyártását tűzte ki célul, amit a második negyedév végére 5 ezerre kíván emelni. A jelenlegi gyártási volumen még messze elmarad az első negyedévi céltól. A negyedik negyedévben összesen 1542 Model 3 gépkocsit szállítottak le a megrendelőknek. A két másik modellből 28 425 példány került a vásárlókhoz, 10 százalékkal több mint a harmadik negyedévben és 28 százalékkal több mint 2016 negyedik negyedévében. A negyedik negyedévben a gyártókapacitás Model 3-ra való átállítása miatt a Tesla 22 ezerre korlátozta a Model S és Model X gyártását és ezzel párhuzamosan 18 havi mélypontra csökkentette késztermék készleteit. A negyedik negyedévben a Model S és Model X autókra beérkezett új megrendelések csak kissé maradtak el a harmadik negyedévi rekordtól, a 2017 egészében beérkezett megrendelések volumene pedig jelentős mértékben emelkedett a 2016-oshoz képest. A Model 3 megjelenése tehát nem csökkentette a két korábbi modell iránti vásárlói érdeklődést. Sőt, a márkakereskedők tapasztalatai szerint azokban a szalonokban, ahol a Model S is ki van állítva, növekedtek a Model 3 és a Model X megrendelései is. Az év folyamán a Tesla elektromos autó gyorstöltő (Supercharger) hálózata globálisan 338 helyszínnel 1128-ra bővült. A Tesla számításai szerint negyedéves működési eredménye az idei év folyamán valamikor már pozitívra fog váltani, mégpedig fenntartható módon. A Model 3 és az energiatároló termékek gyártásának a felfutásával párhuzamosan az értékesítési árbevétel növekedési üteme meg fogja haladni a tavalyit.