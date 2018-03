Még gazdagabbak lettek a leggazdagabbak

Tavaly 275 milliárd forinttal gyarapodhatott a leggazdagabbak vagyona a Blochamps Capital szerint. Az év végén 4135 milliárd forint lehetett a privátbanki számlákon – írja a Világgazdaság. A növekedés annak dacára töretlen, hogy az ügyfélszám tavaly csökkent, 42 335-en tartoztak már csak a privátbanki ügyfélkörbe, míg 2016 végén még csaknem 48 ezer ilyen kliens volt. A Citi Gold 8 ezer fős ügyfélállománya ugyanis tavaly februárban átkerült az Erstéhez. Ezek a citis ügyfelek viszont inkább prémiumkategóriásak voltak, ezért az Erste az Erste World üzletágba tette át őket, és kikerültek a statisztikából – mondta Karagich István, a Blochamps Capital ügyvezetője.

Ha az Erste World üzletágat is figyelembe venné a statisztika, nőtt volna az ügyfélszám. Az Erste Worldnek 9600 ügyfele volt ugyanis összesen 161 milliárd forintos vagyonnal. A legnagyobb privátbanki szolgáltató tavaly év végén is az OTP volt, ott két privátbanki kategória is van, az egyiknél 30 millió, a másiknál 80 millió forint a bekerülési limit. Az OTP-nél 21 798 privátbanki ügyfél volt tavaly.