May szerint a Brexit után több pénz marad egészségügyre

A következő öt évben 20 milliárd fonttal, azaz 7400 milliárd forinttal emelkedik a brit állami egészségügyi szolgálat éves finanszírozása – mondta Theresa May. A miniszterelnök szerint ennek egy része az EU-tagság megszűnésének anyagi hozadékából ered.

Az 1948-ban létrehozott, mindenki számára ingyenes és teljes körű ellátást nyújtó NHS – amely a későbbi évtizedekben máshol is a jóléti ellátó szolgáltatások mintájául szolgált – jelenleg évi 114 milliárd font állami juttatást kap, de sok szakterületen, különösen a sürgősségi ellátásban komoly működési zavarok vannak. Két éve a Brexit mellett kampányolók azt ígérték, a kilépés után hetente 350 millió fonttal többet fordíthat egészségügyre az Egyesült Királyság. Ez az állítás azonnal heves támadások kereszttüzébe került, és még a Brexit-tábor más prominens képviselői közül is többen elhatárolódtak tőle. May most azt mondta: a kormányzati tervek szerint alapján 2023-2024-re valójában hetente hozzávetőleg 600 millió fonttal több jut majd az NHS-nek. Szerinte ennek egy része a Brexit-hozadékából ered, mert a tagság megszűnése után Londonnak nem kell hatalmas összegeket befizetnie az EU költségvetésébe. Az Egyesült Királyság nettó hozzájárulása az EU-költségvetéshez tavaly 9 milliárd font (több mint 3300 milliárd forint) volt. A brit statisztikai hivatal független felügyeleti hatóságának vezetője, Sir David Norgrove tavaly nyílt levélben ítélte el a Brexit-kampány ígéretét. Állásfoglalása szerint Boris Johnson a kampányfogással összekeverte a nettó és a bruttó EU-befizetéseket, és egyértelműen visszaélt hivatalos statisztikai adatokkal. A Költségvetési Tanulmányok Intézete (IFS) nevű független londoni gazdaságkutató műhely igazgatója, Paul Johnson May vasárnapi bejelentése után a Twitter azt írta: nincs olyan Brexit-hozadék, amelyből finanszírozni lehetne az NHS finanszírozásának növelését, mivel már a korábbi modellszámítások kimutatták, hogy a brit EU-tagság megszűnésének várható közvetlen reálgazdasági hatásai évi 15 milliárd – hetente csaknem 300 millió – font nettó költségvetési kiesést okoznak. Az IFS vezetője szerint ennek alapján az NHS-re fordított pótlólagos költségvetési összegeket vagy hitelfelvételből, vagy adóemelésből lehet csak előteremteni.