Május 22-ig lehet rendelkezni az egy százalékokról

A személyi jövedelemadó 1+1 százalékáról idén is május 22-ig lehet rendelkezni, szja-bevallási formától függetlenül. Az erről szóló nyilatkozat elektronikusan, papíron vagy személyesen is benyújtható a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) a bevallás részeként vagy önálló nyilatkozatként a "17egysza" lapon - közölte a NAV szerdán.

Felajánlásokat kizárólag azok a civil szervezetek kaphatnak, amelyek korábban regisztráltak a NAV-nál, valamint a technikai számmal rendelkező, bevett egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzat (Nemzeti Tehetség Program). Az adóhivatal honlapján valamennyi lehetséges kedvezményezett megtalálható - tették hozzá. Kiemelték, hogy az egyházi 1 százalékról szóló idei nyilatkozatokat a NAV a következő években is figyelembe veszi, egész addig, míg a felajánló a rendelkezését vissza nem vonja, vagy nem jelöl meg másik egyházat kedvezményezettként. A civil kedvezményezetteknek vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak viszont továbbra is évente kell megtenni a felajánlást. Arra is felhívták a figyelmet, hogy idén megszűnt a munkáltatói adómegállapítás lehetősége, azonban a korábbi évekhez hasonlóan a munkáltatók továbbra is összegyűjthetik a munkavállalóik 1+1 százalékos nyilatkozatát. Ebben az esetben legkésőbb 2018. május 10-ig lezárt borítékban kell átadni a munkahelyen a nyilatkozatot, a leragasztott felületet és a kísérőjegyzéket aláírva. A felajánlók dönthetnek arról is, hogy ha a civil kedvezményezett kéri, a NAV közölheti-e nevüket, címüket és e-mail-címüket. A kedvezményezett ezeket az adatokat kizárólag közhasznú tevékenységéhez használhatja 5 évig kapcsolatfelvételre, tájékoztatásra - olvasható az adóhivatal közleményében.