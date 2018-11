Koszovó megemelte a szerb termékek vámját

Enver Hoxhaj miniszterelnök-helyettes emellett arra szólította fel a koszovóiakat, hogy ne vásároljanak szerbiai termékeket. Ramush Haradinaj kormányfő kérésére azokra a termékekre nem vonatkozik a vámnövekedés, amelyeket ugyan Szerbiában és Boszniában állítanak elő, de más nemzetközi cégek termékeinek számítanak. A politikus a kormány döntését azzal indokolta a sajtóban, hogy Pristina kénytelen volt így válaszolni "Belgrád destruktív viselkedésére". Megfogalmazása szerint Szerbia komoly összeget fordít arra, hogy ártson Koszovónak, és annak a pénznek a nagy része a Koszovó és Szerbia közötti árucseréből származik. Behgjet Pacolli koszovói külügyminiszter az üggyel kapcsolatban úgy fogalmazott: Belgrád lépéseit kiegyensúlyozandó hozta meg a kormány a döntést, így Szerbia is "felfogja majd, hogy minden, Koszovó elleni negatív lépésért és fenyegetésért fizetni fog". Rasim Ljajic szerb kereskedelmi miniszter protekcionizmusnak nevezte Pristina lépését, és szerinte erre az Európai Bizottságnak mindenképpen reagálnia kell. Véleménye szerint a tíz százalékkal megnövelt vámok már védővámnak számítanak, és ez azt jelenti, hogy Koszovó felrúgta a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodást (CEFTA). Marko Djuric, a szerb kormány Koszovó-ügyi irodájának vezetője szerint a CEFTA-megállapodás betartása egyik alapfeltétele a Belgrád és Pristina között zajló brüsszeli párbeszédnek, és annak folytatása attól függ, hogy Pristina visszavonja-e ezt a "veszélyes és törvénytelen" döntést. Időközben az Európai Unió is reagált Pristina lépésére azt követelve, hogy indokolja meg a váratlan döntést. Maja Kocijancic, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének a szóvivője is megerősítette, hogy az intézkedés sérti a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodást, és Brüsszel elvárja, hogy a CEFTA soros elnökségét betöltő Koszovó teljesítse kötelezettségeit, és vonja vissza ezt az intézkedést. Brüsszel szerint a koszovói vámnövelés aláássa a térségbeli együttműködést, és nem felel meg az EU és Koszovó közötti stabilizációs és társulási megállapodásban foglaltaknak. Koszovó 2008-ban egyoldalúan kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, Belgrád azonban ezt azóta sem hajlandó elfogadni, és továbbra is saját déli tartományának tekinti a többségében albánok lakta területet.