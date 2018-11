Kínai bankvezérrel tárgyalt Orbán

A Bank of China elnökével, Csen Sze-csinggel tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök kedden Sanghajban - közölte Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke.

Tájékoztatása szerint a megbeszélésen Orbán Viktor elmondta: Magyarország számára nagyon jól bevált az együttműködés a Bank of Chinával, hiszen ez egy értékes referencia számára. Amikor ugyanis a magyar kormány befektetésről tárgyal egy céggel, a bank budapesti jelenléte a végső döntésnél meghatározó jelentőségű. Orbán Viktor megköszönte a BoC közreműködését a sikeres magyar kötvénykibocsátásokban, a közös munka szavai szerint e téren is javítja Magyarország pénzügyi biztonságát. A bank elnöke kifejtette: magyarországi befektetési tevékenységük erősítésén gondolkodnak, egyben gratulált a miniszterelnöknek, hogy a magyar kormány fenntartható és egészséges fejlődési irányba vezeti a magyar gazdaságot. A megbeszélésen szóba kerültek az európai és a globális gazdasági kihívások is - közölte Havasi Bertalan.