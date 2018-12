Karácsonykor fanyalodnak halra a magyarok

Európai összehasonlításban továbbra is kevés halat fogyasztanak Magyarországon, bár az elmúlt időszakban megkétszereződött a fogyasztás – írja a Népszava. Németh István, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet elnöke azt mondta, az éves mennyiség egyharmadát karácsonykor vásárolják meg.

Egy magyar évente átlagosan 6-6,5 kilogramm édesvízi és tengeri halat, rákot, kagylót és egyéb tenger gyümölcseit fogyaszt, szemben a 18-22 kilós európai átlaggal. Ebből is mindössze 1-1,6 kilogramm a hazai tógazdaságokból származó hal. Németh szerint a vizek szennyezettsége miatt a tengeri halakban egyre több a káros anyag, ellentétben a halastaviakkal, ezért is tanácsosabb lenne több magyar halat enni. Lévai Ferenc, az Aranyponty Zrt. vezérigazgatója szerint ha a gyógyszerekre költött összeg 10 százalékát halvásárlásra fordítanánk, 20 százalékkal kevesebbet kellene költenünk gyógyszerekre. A karácsonykor értékesített halak 65-70 százaléka ponty.