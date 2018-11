Jön a Debrecen–Nagyvárad tram-train

Mosóczi László, az ITM államtitkára azt is ígéri, 2030-ban az ország minden pontján lesz sztráda vagy autóút 30 percnél közelebb.

A közlekedési infrastruktúra fejlesztésének egyik elsődleges célja Magyarország versenyképességének javítása - jelentette ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közlekedéspolitikáért felelős államtitkára csütörtökön Szegeden. Mosóczi László, a XX. Nemzetközi Közlekedési Konferencián tartott nyitóelőadásában elmondta: ennek érdekében bekötik a megyeszékhelyeket, megyei jogú városokat a gyorsforgalmiút-hálózatba, javítják a Duna és a Tisza átjárhatóságát, a gyorsforgalmi utakat pedig megépítik az országhatárokig ott, ahol a szomszédos országban is megvalósul a kapcsolódó beruházás. A cél az, hogy 2030-ra Magyarország bármely pontjáról 30 percen belül elérhető legyen a gyorsforgalmiút-hálózat legközelebbi szakasza - mondta az államtitkár. 2022-ig Magyarországon 4 ezer milliárd forintot fordítanak útépítésre, 55 százalékát hazai forrásból - közölte. Mosóczi László hangsúlyozta, hogy a vasútnak kiszámítható és megfizethető szolgáltatást kell nyújtania az utazók és az áruszállítás számára. Ezért 120-160-as sebességre alkalmas pálya kiépítésével javítják a megyeszékhelyek vasúti megközelítését. Fontos cél az árufuvarozásban az ország tranzitszerepének erősítése, a határon túli nagyvárosok vasúti elérhetőségének javítása, Budapest és térsége vasúti infrastruktúrájának fejlesztése, valamint a hiányzó szakaszok villamosítása és a digitalizáció. A jelenleg zajló beruházások közül kiemelte a Hódmezővásárhely-Szeged tramtrain beruházást (nyitóképünkön), amelyet a kormány mintaprogramnak tekint. A következő lehetséges fejlesztésként a Debrecen-Nagyvárad közötti tramtrain kapcsolat kiépítését említette. Az államtitkár arról is beszélt, hogy rövidesen a nagy forgalmú vonalakon, elsősorban a budapesti elővárosi közlekedésben megjelennek az első emeletes motorvonatok. Több nagyvárosban korszerű átszállási lehetőséget biztosító intermodális csomópont kialakítását tervezi a kormány, ezek közül az első, a kaposvári kivitelezése már folyik. Mosóczi László jelezte azt is, hogy a kormány a következő hetekben dönt az iskolabuszprogramról, amely keretében reggel és délután az intézményekbe, napközben kulturális és sportrendezvényre szállítják majd a diákokat. A kistelepülések népességmegtartó-képességét javító, első kísérleti projektek a debreceni és kecskeméti tankerületben indulnának el.