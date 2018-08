Jelentős verseny volt a BMW-beruházásért

Jelentős verseny volt az országok és a városok között a BMW-beruházásért, Debrecennek és a régiónak kiemelkedő lehetőséget teremt az egymilliárd eurót meghaladó modern autógyári fejlesztés megvalósulása - mondta Ésik Róbert, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) elnöke szerdán a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában.

A befektetők általában mérlegelik az infrastruktúrát, a logisztikai ellátottságot, a szakképzett munkaerő elérhetőségét, Magyarország mellett fontos szempont volt a beszállítói hálózat fejlettsége, hiszen a BMW 1,4 milliárd euró értékben vásárolt Magyarországról terméket, szolgáltatásokat, ez mintegy 90 magyar beszállítót jelent, akiknek a köre tovább bővül majd. A HIPA elnöke a rádióműsorban hangsúlyozta, hogy a magyar régiók között egyre több nagyváros képes nemzetközi szinten is meghatározó beruházásokat vonzani, Debrecen előtt hatalmas lehetőség áll a BMW-beruházással, és a város ezzel élni is fog. Az M1 aktuális csatornán Ésik Róbert elmondta, hogy Debrecen gazdaságfejlesztési stratégiáját nemzetközileg is elismerik. A terület előkészítése komoly feladat lesz, a tervek szerint a BMW a jövő év második felében veszi birtokba a területet. A BMW honlapján magyar aloldal jelent meg, ahol a Debrecenben épülő gyárról lehet információhoz jutni, és fogadják az érdeklődéseket - mondta a HIPA elnöke.