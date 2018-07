Idén már 851 millió forint tartozást engedett el az állam

Idén minimum tízmilliárd forint áll rendelkezésre azon családoknak, ahol legalább három gyermek van és jelzáloghitel-tartozással rendelkeznek. Januártól a harmadik gyerektől gyermekenként egymillió forintos kedvezmény jár a hiteltörlesztéshez, eddig már 851 családot támogatott így az állam – írja a Magyar Idők.

A költségvetésben tízmilliárd forintot irányoztak elő erre a támogatási célra, ám a keret felülről nyitott, tehát ha több igénylés érkezik be, az Emberi Erőforrások Minisztériuma akkor is biztosítja a forrást. Az állami támogatást a pénzügyi intézményeknél kell kérvényezni, az előtörlesztési díjat az igénylő helyett az állam fizeti meg a bankoknak. A támogatási kérelmet a hitelező intézmények bírálják el. Ha a kérelmet elfogadják, támogatási szerződést kötnek az igénylővel, majd a tartozásból jóváírják az egymillió forintot. A pénzintézet az összeget utólagos finanszírozással hívja le a kincstártól.

Feltétel, hogy az igénylőknek legalább 50 százalékban a kölcsönre fedezetet nyújtó ingatlan tulajdonosainak kell lenniük, nem lehet köztartozásuk, valamint előírás a büntetlen előélet. Amennyiben a bank elutasítja a kérelmet, az igénylők a kormányhivatal járási hivatalához fordulhatnak jogorvoslatért. A kedvezmény folyamatosan, az év hátralévő részében és jövőre is igényelhető a járási hivataloknál. A keret azok számára különösen vonzó lehet, akik újonnan akarnak lakást venni, és ehhez rögzített kamatozású jelzáloghitelt vennék fel. Így lehetőségük van kiszámíthatóan tervezni akár évtizedes távlatban is a költségüket, és az összeget eleve csökkenteni tudják, ha megfelelnek az állami támogatás feltételeinek.