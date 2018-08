Hitelminősítés: Magyarország helyben maradt, Törökország rontott

Megerősítette a magyar államadós-besorolásokat a Standard & Poor's pénteken. Az MNB jelezte, hogy értékelése alapján Magyarország már most is megérett a felminősítésre, és az MTI-nek nyilatkozó elemzők is hasonló véleményen voltak, ezért indokolatlannak nevezték a felminősítés elmaradását. Megerősítette Magyarország hosszú és rövid futamidejű, devizában és forintban fennálló államadósság-kötelezettségeinek "BBB mínusz/A-3" szintű, befektetési ajánlású besorolását pénteken a Standard & Poor's. A nemzetközi pénzügyi szolgáltató csoport globális minősítési részlege (S&P Global Ratings) péntek éjjel Londonban bejelentette azt is, hogy a magyar szuverén osztályzatra változatlan pozitív kilátás érvényes. Az S&P 2016-ban minősítette fel Magyarországot a befektetésre ajánlott kategóriába – amelyből 2011-ben esett ki –, és a besorolásokra éppen egy éve, tavaly augusztus óta tartja érvényben a további felminősítés távlati lehetőségére utaló pozitív kilátást. A cég azonban az idei évre összeállított hivatalos menetrendje alapján 2018-ban már nem veszi napirendre a magyar államadósság-osztályzatok felülvizsgálatát, így a magyar szuverén osztályzat módosítása az S&P Global Ratings részéről legközelebb 2019-ben válhat esedékessé.