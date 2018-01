Hiányzik az igazi tél a gyümölcsösökben

Ha két-három héten belül nem jön az igazi tél, az mennyiségi és minőségi csökkenést okozhat a hazai gyümölcstermesztésben – írja a Világgazdaság. A FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet alelnöke, Apáti Ferenc szerint az enyhe időjárás nem okoz különösebb gondot, mivel január elején még mély nyugalomban vannak a gyümölcsfajok. Ha a következő két-három hét is ilyen enyhe lesz, és azután üt be egy mínusz 20 fokos fagy, az már károkat okozhat az állományban.

Egyelőre növényvédelmi gondok sincsenek, bár az is igaz, hogy az enyhe tél kedvez a levéltetvek és az atkák áttelelő tojásainak, ahogy a főleg a gabonatáblákat károsító mezei pockoknak is. Ezeket a kártevőket egy komolyabb, huzamosabb ideig tartó fagy képes érdemben gyéríteni. A csonthéjasoknál a hektáronkénti 150-250 ezer, a körténél 200-300 ezer, az almánál pedig 500-600 ezer forintos védekezési költségen 10-20 százalékot is lehet spórolni, ha a tél elvégzi a megfelelő gyérítést – enyhe tél után ugyanekkora a védekezésre költött többletköltség is. Még nem aggódnak a gabonatermesztők sem. Vancsura József, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke szerint a hótakaró nélküli mínusz 20 fok veszélyesebb lenne, az egyes helyeken virágzó repce pedig majd lefagy és újra kihajt, ez még nem okoz károkat.