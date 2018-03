Gyorsan terjed a mobilfizetés

Másfél évvel az első megoldás piacra lépése után már közelít a százezerhez azok száma, akik Magyarországon nemcsak bankkártyával, hanem mobiltelefonjuk érintésével is tudnak fizetni a POS-készülékeknél – írja a Világgazdaság.

A lap szerint a legnagyobb arányban a Gránit Banknál találni digitalizált fizetőeszközt: a pénzintézet szerint bankkártyáik közel 25 százaléka ilyen. A legtöbb digitalizált kártyát az OTP adta ki: ma csaknem 35 ezer digitalizált OTP-kártya van a Simple alkalmazásban. Emellett a bank több mint tízezer virtuális pre-paid kártyát is kibocsátott olyan nem OTP-ügyfeleknek, akik a Simple alkalmazáson keresztül más bank által kibocsátott kártyáról feltöltött egyenleg terhére használják az alkalmazást. A virtualizált kártyás mobilfizetést egyelőre csak a Mastercard támogatja, ám az OTP megoldásával mód van arra, hogy más kártyamárkák tulajdonosainak is elérhető legyen a megoldás. A szolgáltatást kínáló pénzintézetek tapasztalatai szerint egyre többször használják is az új generációs megoldásokat, havonta 4-5 alkalommal fizetnek az ügyfelek a telefonjukkal. A mobilfizetés a kisebb összegű tranzakciók fizetési megoldása: a Magyar Nemzeti Bank szerint érintéssel átlagosan 5551 forintos egy bankkártyás fizetés összege, addig a mobilfizetésnél az átlagérték 4200 forint körül van.