Győrben készülnek az Audi elektromos motorjai

2025-re minden alapmodell elérhető lesz elektromos meghajtású változatban is.

Elindult a győri Audiban az elektromos motorok sorozatgyártása – jelentette be Achim Heinfling, az Audi Hungaria Zrt. igazgatóságának elnöke. A győri üzem 25 éve kis motorgyárként indult – 700 munkatárssal, 60 ezer négyzetméteren napi kétezer erőforrást előállítva –, napjainkban viszont ötmillió négyzetméteren, 12 és fél ezernél több munkatársat foglalkoztatva kilencezer motort és ötszáz járművet bocsát ki naponta. Heinfling szerint ez a fejlődés minden elképzelést és várakozást felülmúl, az itt felhalmozott technikára és szaktudásra pedig komolyan épít az Audi, amikor az elektromobilitásban játszandó fontos szerepre készül. A cél, hogy fenntartható módon, hosszú távra biztosítsák a vállalat versenyképességét. A cégvezető szerint nem csupán termékeik, de gyártási eljárásaik is innovatívak, a futószalag helyett ugyanis például moduláris, szigetszerű rendszerben zajlik a munka az új egységekben. Peter Kössler, az Audi AG termelésért és logisztikáért felelős igazgatója azt mondta: a győri járműgyár – amelyben eddig 33 milliónál több erőforrás és több mint 1,1 millió autó készült – példamutató az Audi-konszern számára. A győri üzem fontos része a konszernnek, a brüsszeli gyárban nemsokára sorozatgyártásba kerülő teljesen elektromos SUV motorja is Győrben készül.