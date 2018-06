Ellenzék: fenntarthatatlan, jövőellenes, igazságtalan büdzsé

Az Országgyűlés megkezdte a 2019-es költségvetés vitáját. A pénzügyminiszter a biztonságos növekedés költségvetésének nevezte a jövő évi büdzsét, az Állami Számvevőszék szerint a javaslat hozzájárul a fenntartható gazdasági növekedéshez, a Költségvetési Tanács pedig úgy értékeli, hogy pénzügyi stabilitást tükröz az előterjesztés.

Pénzügyminiszter: biztonságos növekedés várható jövőre

A biztonságos növekedés költségvetésének nevezte a jövő évi büdzsét a pénzügyminiszter. Varga Mihály kijelentette: 2019-ben fegyelmezett gazdálkodás mellett is több jut a családok támogatására, a gyermekvállalás ösztönzésére, a munkahelyteremtésre, valamint a munkaerő megtartására, a nyugdíjak reálértékének megőrzésére, a gazdaság fejlesztésére, de az ország határainak védelmére is. Hozzátette: mindennek forrását a 2013 óta tartó, az európai uniós átlagot meghaladó gazdasági növekedésből teremti meg a kormány. A tárcavezető expozéjában elhangzott: a kormány 4,1 százalékos GDP-bővüléssel számol jövőre 2,7 százalékos infláció mellett, és a ideinél alacsonyabb, 1,8 százalékos hiánycélt tervez. A büdzsé összeállításakor a kabinet tekintettel volt a világgazdaságban zajló folyamatokra, amelyek válságba is fordulhatnak, így növekednek a tartalékok - hangsúlyozta Varga Mihály.

Fotó: MTI / Koszticsák Szilárd

Varga Mihály pénzügyminiszter, Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnök, Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke beszélget a 2019. évi központi költségvetés általános vitája előtt az Országgyűlés plenáris ülésén

ÁSZ: a javaslat hozzájárul a fenntartható gazdasági növekedéshez

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) szerint megalapozott a 2019-es költségvetés, kialakítása támogatja a büdzsé rövid- és középtávú stabilitását, emellett hozzájárul a fenntartható gazdasági növekedés megvalósításához. Domokos László, a számvevőszék elnöke a törvényjavaslat általános vitájában a fenntartható növekedés és a fenntartható kifehérítés költségvetésének nevezte a 2019-es büdzsét. Hozzátette: az adóbevételek tervezett jelentős növekedése azt támasztja alá, hogy a kormány 4 százalékot meghaladó GDP-bővüléssel, valamint a gazdasági folyamatok további fehérítésével számol a következő években. Elmondta: a költségvetési törvényjavaslat szerkezete és tartalma összhangban van a jogszabályi előírásokkal, ezáltal teljesül a felelős költségvetési gazdálkodás követelménye. Az ÁSZ megállapításai szerint a 2019-es költségvetési előterjesztés bevételi előirányzatai teljes körűen megalapozottak, a kiadási előirányzatok 92,5 százaléka megalapozott, 7,49 százaléka részben az, 0,01 százalék pedig nem megalapozott - ismertette Domokos László.

KT: pénzügyi stabilitást tükröz a 2019-es büdzsé

A Költségvetési Tanács (KT) szerint pénzügyi stabilitást tükröz a 2019-es költségvetési törvényjavaslat: a gazdasági növekedés a külső és a belső tényezők kedvező együttállása esetén teljesíthető, továbbá elérhető a GDP-arányos hiánycél is. Kovács Árpád, a tanács elnöke közölte, a költségvetés tervezésénél figyelembe vett makrogazdasági mutatók a különböző prognózisokhoz képest optimisták, ezért az ezekhez igazodóan tervezett bevételek hordoznak némi teljesülési kockázatot. Az államadósság-szabálynak való megfelelés azonban akkor sincs veszélyben, ha a gazdasági növekedés mértéke esetleg valamivel szerényebb lesz - mondta. A KT elnöke szerint a tartalékok figyelembevételével elérhető az 1,8 százalékos GDP-arányos hiánycél. A tanács szerint konjunktúra idején a hiány ilyen mértékű csökkentése sem fogja vissza a gazdaságot, mert a magánszektor könnyebben jut hitelhez - tette hozzá. Kovács Árpád a hiányt övező legnagyobb kockázatnak a makrogazdasági pályát és az adóbevételi előirányzatok teljesíthetőségét nevezte. Ezt azonban mérsékli, ha a bérek lassabb emelkedése esetén a szociális hozzájárulási adó kulcsának csökkentését is későbbre halasztják - közölte.

Fidesz: a családok és a biztonságos növekedés büdzséje a jövő évi

A családok és a biztonságos növekedés költségvetésének nevezte a jövő évit Bánki Erik, a Fidesz vezérszónoka. A képviselő úgy fogalmazott: a büdzsé az ország biztonságának megőrzését, a gazdasági növekedés fenntartását, a családok támogatását és a teljes foglalkoztatottság megteremtését tartja szem előtt. A működést tekintve pedig megvalósul a nullás egyenleg - hívta fel a figyelmet.

Bánki Erik hangsúlyozta: a Fidesz 2010 óta felelős költségvetési gazdálkodást folytat, az államháztartási hiány folyamatosan csökken, miközben a gazdasági növekedés nem külföldi hiteleken alapul. Magyarország az elmúlt években visszanyerte korábban elveszített gazdasági önrendelkezését, stabilizálta pénzügyi helyzetét - jelentette ki.

Az eredmények közé sorolta, hogy a bérek hosszú évek óta nem látott mértékben nőnek, a munkanélküliség folyamatosan csökken, 755 ezerrel többen dolgoznak, mint 2010-ben. Ha teljesül a jövő évi növekedés, akkor 2019-ben elérhető a teljes körű foglalkoztatottság - emelte ki a politikus.

A 2010 előtti MSZP-SZDSZ-kormányokat kritizálva azt mondta: azokban az években nem törődtek a növekvő államadóssággal, fittyet hánytak az Európai Bizottság ajánlására, külföldi hitelekre akarták alapozni a fejlődést, a lakosság súlyosan eladósodott devizában, a költségvetés kitettsége jelentősen megnőtt, így 2010-ben már több mint 83 százalék volt az államadósság.

Ezzel szemben ma a magyar az egyik legdinamikusabban növekvő gazdaság az EU-ban - hangsúlyozta a Fidesz képviselője, jelezve, hogy jövőre beruházásokra, fejlesztésekre mintegy 4 ezer milliárd forintot irányoznak elő. A családtámogatásokból kiemelte: otthonteremtésre 242 milliárd forintot különítettek el, a gyermekek utáni adókedvezmények esetében pedig 355 milliárd forintnyi kiadással számolnak. Szólt továbbá arról, hogy a köztisztviselői illetményalap 2008 óta nem emelkedett, de a mostani költségvetési javaslat megteremti a bérrendezés lehetőségét ebben a szektorban is. Bánki Erik felhívta a figyelmet arra is, hogy a honvédelmi költségvetés 156 milliárd forinttal nő, mivel az ország biztonsága kiemelt cél. Ezért a büdzsé tartalmazza a határvédelemhez szükséges forrásokat is.

A Fidesz másik vezérszónoka, Szűcs Lajos kiszámíthatónak, tervezhetőnek, betarthatónak nevezte a 2019-es költségvetést, amely egyaránt szolgálja a gazdasági bővülést, a biztonságot és a családok támogatását. Ő is szólt a foglalkoztatottak számának növekedéséről, amelyben - mondta - nagy szerepe volt a munkát terhelő adók csökkentésének.

Szűcs Lajos emellett bírálta a következő uniós költségvetési ciklusra szóló brüsszeli terveket, mert - jelezte - minden területen elvonást akarnak, kivéve a bevándorlást és a brüsszeli bürokrácia kiadásait. A tervek éppen a V4-eket érintik a leghátrányosabban - jegyezte meg.



Jobbik: ez a fenntarthatatlan gazdasági és társadalmi folyamatok költségvetése

A Jobbik vezérszónoka a fenntarthatatlan gazdasági és társadalmi folyamatok költségvetésének nevezte a 2019-es büdzsét. Volner János, az ellenzéki párt képviselője azt mondta: a 2019-es költségvetés a magyar gazdaság és társadalom kihívásaira vagy nem tartalmaz valódi válaszokat, vagy nem kielégítő, tüneti kezelést nyújt fontos és strukturális problémákra. Szerinte a költségvetés számos területen "elvérzik", ilyen a demográfia, az elvándorlás és a magyar-cigány együttélés ügye. Ez utóbbiról azt mondta: a javaslat nem nyújt választ arra, "milyen komoly együttélési problémái vannak a magyar és a cigány közösségeknek" és arra sem, hogy cigányság körében jelentős az aluliskolázottság és a munkanélküliség aránya. "A gazdaság értékteremtő folyamataiban sajnos a cigány közösségek nem úgy vesznek részt ahogyan lehetne" - fogalmazott.

Úgy vélte: a költségvetés nem változtat azon, hogy Magyarország függő gazdasági helyzetben van, függ az európai uniós forrásoktól, a külföldi befektetésektől és a külföldön dolgozó magyarok hazautalásaitól. Saját szabadságharcunkat nem vívja meg ez a költségvetés, és nem gondolkodik arról sem, hogy saját tulajdonú gazdaságunk, iparunk legyen - bírált.

Megjegyezte: nem a Soros-plakátokon kell megvívni Brüsszellel a gazdasági szabadságharcot, hanem annak érdekében kell lépéseket tenni, hogy Magyarország gazdasága megerősödjön és a külső hatásokkal szemben ellenállóvá váljon. Azért is bírált, mert szerinte a magyar kormány nem tartalékol megfelelően, a "lejtőn lefelé nyomja a gázt", nem készül fel a nehezebb időkre.



Fotó: MTI / Mohai Balázs

Z. Kárpát Dániel, a Jobbik másik vezérszónoka a 2019-es költségvetés legnagyobb veszteseinek a magyar fiatalokat és a magyar jövőt tartja. Hozzátette: a javaslat szerkezeti, "jövőnek szóló" változást nem tartalmaz. Az oktatásban a kormány konzerválja a tarthatatlan állapotokat, az egészségügyben pedig némi belső átcsoportosítást hajt végre de ez az "egészségügyi rendszerváltástól" távol áll, vagyis megmarad a fizetősnek nevezhető egészségügyi szisztéma.

Hangsúlyozta: a javaslat nem foglalkozik a katasztrofális kivándorlási adatokkal és kudarcot vall a demográfiai katasztrófa kezelésében is. Az "évszázad bérügyi trükkjének" nevezte a cafeteria átalakítását, mert szerinte ezzel anélkül ér el a kormány bérnövekedést, hogy egy forintot is költött volna erre a szisztémára.



KDNP: megalapozott a jövő évi költségvetés

Megalapozott a jövő évi költségvetés tervezete, amely folytatja az eddigi konzervatív gazdaságpolitikai gondolkodást - értékelt Hargitai János, a KDNP-frakció vezérszónoka.

A képviselő a jövő évi költségvetési törvényjavaslat általános vitájában kiemelte, hogy 4000 milliárd forintot fordítanak majd fejlesztésekre 2019-ben, és szakpolitikai célokra is biztosítanak többletforrásokat.

Kifejtette: oktatásra 15 milliárd forinttal, egészségügyre 101 milliárddal, közbiztonságra, honvédelmi kiadásokra 150 milliárddal juthat több. A költségvetési gondolkodás fókuszában áll a családpolitika, amire 2000 milliárd forintot különítenek el - jelezte.

"Ez helyes törekvés, ugyanakkor sok kormányzati cikluson keresztül kell mindezt tenni, hogy mérhető eredménye legyen" - mondta Hargitai János, frakciója támogatásáról biztosítva a költségvetést.

Kifejtette: a mostani költségvetésnél a növekedés fenntartásában tudnak gondolkodni. Ezt ma már természetesnek tekintik, de keserves volt az út, amíg idáig el tudtak jutni - hangoztatta a KDNP-s politikus.

A jövő költségvetés a biztonságos növekedés költségvetése, szolgálja Magyarország biztonságának megőrzését, növelését, erre adtak a választók felhatalmazást - mondta. Célként jelölte meg a már elért növekedés fenntartását, a családok támogatását és a teljes foglalkoztatásra való törekvést. A költségvetés tervezete a biztonságra épít, ami mindig az egyik legfontosabb érték a polgárok számára - jelezte.

Hargitai János kitért arra, hogy a költségvetés növeli az eddig is jelentős tartalékok szintjét. Válságjelenségek érzékelhetők a világban, az Amerikai Egyesült Államok és a világ többi része között kereskedelmi háború indult el, és erre reagálni kell - vélekedett.

Szólt arról is, hogy reményeik szerint 70 százalék alá esik jövőre az államadósság GDP-arányos mértéke. Hozzátette, jelenleg 4,4 millió a foglalkoztatottak száma, időarányosan többé-kevésbé teljesül az egymillió új munkahelyre vonatkozó elképzelés. Kiemelte, hogy 63 hónapja nőnek a nettó reálbérek, ez a folyamat várhatóan idén és jövőre is folytatódni fog.

Hargitai János szerint a szocialisták költségvetéseire az volt jellemző, hogy külföldről, hitelből szereztek forrásokat, és ezeket osztották szét a saját társadalmi szemléletük szerint, majd előbb-utóbb "kifogytak a más pénzéből". A KDNP költségvetési szemlélete nem ilyen, hanem arról szól, hogy "álljunk a saját lábunkra, fordítsunk jelentős forrásokat beruházásokra, támogassuk a családokat". Mint mondta, azért szavaznak az emberek a kormánypártokra, mert meghaladták a szocialistáktól örökölt helyzetet és Magyarország ma már más ország.





MSZP: ez egy jövőellenes biankó költségvetés

Jövőellenesnek nevezte a 2019-es költségvetési javaslatot vezérszónoki felszólalásában Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője, jelezve, hogy átfogó módosító csomagot nyújtanak be hozzá.

Mint mondta, a "múltban ragadt" tervezet a nagyobb jövedelműek támogatását szolgálja, miközben GDP-arányosan az oktatásra és az egészségügyre az idei büdzsénél kisebb hányadot szán. Ugyanakkor a javaslat a felével növeli a "kormánypropagandára" szánt forrásokat - tette hozzá.

Kifogásolta, hogy azoknak, akik nem futja a fizetős egészségügyre és oktatásra, "lebutított" szolgáltatások járnak csupán, jelezve, hogy mindkét szektorban béremelést és infrastruktúrafejlesztést javasolnak majd módosító indítványaikban.

Kritikával illette azt is, hogy a jegybank és az OECD által prognosztizáltnál jóval nagyobb, 4,1 százalékos gazdasági növekedéssel, valamint, hogy a kormány az államadósság 69,5-ről 70,3 százalékra emelkedésével számol a jövő évre.

A frakcióvezető kiemelte: amikor a kormányoldal az államadósság csökkentéséről beszél, nem ad számot a magánnyugdíj-pénztárak 3000 milliárdos vagyonáról, aminek csak a felét fordították erre a célra, a magyar tulajdonosi hányadnál pedig arról, hogy "ezt a lopott adófizetői pénzekből sikerült megszerezni".

Súlyos száz-, akár ezermilliárdok tűntek el kézen-közön - jelentette ki, kifogásolva, hogy több termékcsoport áfacsökkentése ellenére nem érezhető a mindennapokban a Fidesz által "brutálisan megemelt" közteher mérséklése, miközben a tőke- és a munkajövedelmeknek ma szinte ugyanazok a terhei.

Fotó: MTI/MTVA / Bruzák Noémi

A szocialista frakció másik vezérszónoka, Bangóné Borbély Ildikó szerint miközben a kormányfő közelgő válságról beszél, többet kellene foglalkozni a demográfia, az egészségügy vagy az oktatás szintén válságos helyzetével.

Mint mondta, a büdzsé tervezetében nem sok jele látszik annak a hosszú távú megállapodásnak, amelyet Orbán Viktor kíván kötni a magyar nőkkel. Kifogásolta, hogy zárszámadás híján nem valós számokon, teljesült mutatókon alapuló, hanem "biankó költségvetés" tervezetét tárgyalhatja csak a törvényhozás.

Megjegyezte: már most látható, hogy elfogadása és hatályba lépése között többször is módosítani kell majd ezt a költségvetést.

Kritizálta, hogy a korábbi évekhez hasonlóan jövőre is kevesebb jutna a szociális területekre, és folytatódik a jóléti kiadások csökkenése a GDP-hez képest, azt vetítve előre, hogy az egészségügynek juttatott 100 milliárd forintos pluszforrás részeredményekre és tűzoltásra elegendő.

Egyre többet költenek önmagukra, az állam fenntartására - fogalmazott meg egy másik bírálatot Bangóné Borbély Ildikó.



DK: ez a kiszámíthatatlanság költségvetése

Varju László (DK) szerint a jövő évi költségvetés sok tekintetben kárt vagy a lehetőségek elvesztését okozza a családoknak és a vállalkozásoknak. Ez egy GPS-költségvetés, aminek a végén be kell mondani, hogy újratervezés - fogalmazott.

Arra szólította fel a kormányt, hogy vonja vissza javaslatát, és az abban tervezett 2,7 százalékos inflációt a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb előrejelzésének megfelelően 3,1 százalékra állítsa át, mert a törvényjavaslat áprilisi előkészítése óta jelentős változások következtek be a makrokörnyezetben, például a leértékelődött forinttal is számolni kell.

Hozzátette: felül kell vizsgálni az inflációhoz kötött előirányzatokat, majd megfelelő intézkedésekkel biztosítani kell a költségvetési szabályok érvényesítését. Varju László szerint ez 300-350 milliárd forint költségvetési szigorítást igényel.

Hangsúlyozta: nem növeli a kiszámíthatóságot, hogy a javaslatot az elmúlt évek gyakorlata szerint kora nyáron fogadja el a parlament, holott 2018 őszén sokkal reálisabban lehetne elkészíteni a jövő évi költségvetést. Bírálta, hogy a kormány szerinte várhatóan a parlamenten kívül hajtja majd végre a költségvetés "csendes korrekcióját", és rendeletekkel határoz a vállalásokról.



Fotó: MTI / Beliczay László

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a kormány egy világgazdasági válság veszélyéről kezdett beszélni, de nem változtatott a 4,1 százalékos GDP-növekedésről szóló előrejelzésen.

A képviselő a költségvetés "árnyoldalai" mellett az elismerte, hogy az államháztartási deficit nyolcadik éve 3 százalék alatt van, szerinte azonban ennek elengedhetetlen feltétele volt az EU-s támogatásokhoz való biztonságos hozzáférés.

A DK képviselője hiányolta a nagy ellátórendszerek, az oktatás és az egészségügy stratégiai átalakítását. Szerinte ehelyett a kormány olyan gigaberuházásokkal akarja elfedni a problémákat, mint a szuperkórház építése, illetve puccsszerű, értelmetlen, káros átszervezéseket hajt végre a költségvetésben, mint az MTA kutatóintézeteinek államosítása.

Varju László azt hangoztatta: a kormány magára többet, az emberekre pedig kevesebbet költ 2019-ben, hiszen 1 százalékkal növekszik az állam működési funkcióira szánt források aránya, míg a jóléti funkciókra egy százalékkal kevesebb jut.



LMP: az igazságtalanság süt a javaslatból

A Lehet Más a Politika (LMP) szerint a 2019-es költségvetésnek nincs egyetlen oldala sem, amelyből ne sütne az igazságtalanság. Csárdi Antal, az ellenzéki frakció vezérszónoka szerint a jövő évi büdzsé nem jelent megoldást az ország legnagyobb problémáira, nem készíti fel a magyar gazdaságot az előtte álló kihívásokra, továbbra is olyan irányba megy a gazdaság, amely romló versenyképességet, növekvő korrupciót és szétszakadó társadalmat eredményez.

A javaslat elfogadásának következménye az lesz, hogy 2019-ben is tömegével hagyják el az országot azok a fiatalok, akik biztos megélhetést akarnak - mondta.

Szerinte a költségvetés nem ismeri fel az ország legnagyobb problémáit, a bér-, a lakhatási és a demográfiai válságot, illetve azt, hogy a kivándorlás megoldatlan probléma, valamint hogy gazdasági, nyugdíj- és klímaválság közeleg. "Ennek a költségvetésnek maga a jövő a legnagyobb vesztese" - hangoztatta.

A javaslat egyik legsúlyosabb bűnének azt tartja, hogy a kormány jövőre megszorításokat hajt végre az oktatásban, annak finanszírozása ugyanis - mondta - még a reálértékét sem tartja meg. Bírálta a Magyar Tudományos Akadémia finanszírozásának átalakítását is, amely szerinte ugyanolyan támadás, mint amit a CEU-val szemben hajtott végre a kormány.



Fotó: MTI/MTVA / Soós Lajos

Hozzátette: az LMP a nemzetközi átlag felett költene az oktatásra, és visszaadná az intézményeket az önkormányzatoknak a megfelelő finanszírozással. Csárdi Antal szerint a magyar vállalkozások akkor lesznek sikeresek, ha végre őket, és nem a külföldi nagyvállalatokat tekinti stratégiai partnernek a kormány.

Az országgyűlési képviselő szerint a bérválság megoldására igazságosabb adórendszer kell a jelenlegi egykulcsosnál. Hozzátette, az LMP által javasolt adórendszerrel a jelenlegi átlagbér háromszorosáig mindenki jobban járna.

Az LMP-s politikus szorgalmazta, hogy a minimálbér szintjére emeljék az otthonápolás támogatását, mondván, egy kereszténydemokrata közösség nem engedheti meg magának, hogy a beteg gyerekeiket nevelőket ne támogassa.

Fontosnak nevezte a 2008 óta változatlan közszolgálati bértábla korrigálását. Szerinte a demográfiai fordulatot nem hozza el a 2019-es költségvetés, ugyanis a további gyermekek megszületése érdekében már az egygyermekes családokat is támogatni kellene.

Feleslegesnek és drágának minősítette a paksi atomerőmű-beruházást, szerinte a tőkeemelés csak arra jó, hogy újabb adag közpénzt lopjanak el a Fidesz-barát oligarchák. Hozzátette: az ország energiaellátását lehetne megújuló energiából biztosítani, amellyel 100 ezer válságálló munkahelyet lehetne létrehozni.

Csárdi Antal emellett úgy értékelt, vidékfejlesztési források nélkül maradtak a települések, a magyar kormány lemondott a vidék Magyarországáról.



Párbeszéd: ez egy igazságtalan ország büdzséje

Egy igazságtalan ország költségvetésének nevezte a jövő évi büdzsét a Párbeszéd vezérszónoka, a Fidesz kormányzását pedig az elszalasztott lehetőségek korszakának minősítette Tordai Bence.

A kormánynak szerinte csupán annyi köszönhető, hogy Magyarország a térség államainak hátsó mezőnyében halad.

Kijelentette, hogy a büdzsében GDP-arányosan csökken például az oktatásra, az egészségügyre, a nyugdíjakra, a gyermekek ellátására vagy a szociális támogatásokra fordítható forrás. Kifogásolta, hogy egyedül a sportra fordítana többet a kormányzat.

A Párbeszéd ezért olyan módosításokat szorgalmaz, amelyek az egyenlőtlenség csökkentését célozzák - hangsúlyozta.

A politikus azt elismerte, hogy javulnak a gazdasági mutatók, szerinte azonban ez nem a Fidesz gazdaságpolitikájának eredménye, hanem a kedvező nemzetközi gazdasági klímának és az uniós forrásoknak köszönhető.

Kifogásolta, hogy az állam fenntartásának kiadásai évről évre több mint 800 milliárd forinttal növekednek, az állam gazdasági funkcióinak költségei, például külföldi tulajdonosok kiszorítása a gazdaságból 1400 milliárd forinttal emelkednek évente. Mindezeket az összegeket a szociális funkcióktól vonják el - mutatott rá.

Bírálta például egyes cafeteriaelemek megszüntetését, de azt is, hogy nem emelkedik a többi között a családi pótlék, a gyes, a közgyógyellátás, az ápolási díj és számos más szociális juttatás összege. "Szerencsére a miniszterek fizetése akár 5 millió forint is lehet" - jegyezte meg.

Pártja mindezzel szemben megalkotta a szociális demokrácia költségvetését - jelentette ki. Sorolta pártja kezdeményezéseit, a többi között az alapjövedelem bevezetését, de mint fogalmazott, leépítenék "a fideszes kleptokráciát" és százmilliárdokat adnának az oktatásnak, az egészségügynek.

Mindehhez a fideszes milliárdosok, az offshore-cégek adóztatásából, a bankok és nagyvállalatok luxusprofitjának megadóztatásából nyernének forrásokat - mutatott rá.

Forrás: VS.hu/Zagyi Tibor

Tordai Bence



Frakciótársa, Burány Sándor kifogásolta a forint gyengülését, amivel szerinte az emberek zsebéből lopják ki a pénzt.

A magyar munkavállalók 7 százalékkal keresnek kevesebbet a szlovákoknál, 11 százalékkal kevesebbet a cseheknél és 16,5 százalékkal a lengyeleknél, "a szlovén fizetések pedig fényévnyire vannak a magyarokétól" - fogalmazott.

A térség országainak gazdasága valóban jelentősebben emelkedett, mint az unió régi tagállamaié, ez azonban korábban is így volt - vélekedett -, az unió érdeke is ez, ehhez nyújtja a kohéziós támogatásokat.

Magyarországon azonban úgy növekedett a gazdaság, hogy közben a társadalom kettészakadt - kifogásolta. A most tárgyalt büdzséről is azt mondta: az olyan társadalmi következményekkel jár, amelyet jó érzésű képviselőnek el kell utasítania.



Fotó: MTI/MTVA / Soós Lajos

Banai Péter Benő: helyes alapokra épül a költségvetés