Egyre többet vásárolunk

Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken kiadott első becslése szerint júniusban a kiskereskedelmi üzletek forgalma a naptárhatástól megtisztítva 6,1 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakáét, ezzel az első féléves növekedés 6,9 százalékos lett. Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője úgy ítélte meg, hogy a kiskereskedelmi forgalom növekedésének júniusi lassulása a májusi 7,7 százalékról 6,1 százalékra, felülmúlta a várakozásokat, ugyanakkor az első félévi 6,9 százalékos továbbra is dinamikusabb a bővülés, mint a tavalyi év 5,3 százalékos átlaga. Idén az első negyedév összességében valamivel erősebbre sikerült (7,3 százalék) a másodiknál, ami alátámasztja az ING előrejelzését, miszerint az idei második negyedév gazdasági teljesítménye némileg elmaradhat az elsőtől. Az üzemanyagok jelentős drágulása éreztette hatását a forgalomban, és átlag alatti lett a növekedés az élelmiszerkereskedelemben is - jegyezte meg az elemző. A jövő héten megjelenő ipari és építőipari adatok fényében már biztosabban látható lesz a gazdaság második negyedévi teljesítménye, egyelőre azonban feltehetően 4 százalékra lassul a GDP-növekedése az első negyedévi 4,4 százalékról. A fogyasztás továbbra is markáns szerepet tölt majd be a gazdasági növekedésben. Összességében idén a kiskereskedelem 6,9 százalékos bővülését prognosztizálja az ING bank vezető elemzője. Suppan Gergely, a Takarékbank elemzője az MTI-hez eljuttatott kommentárjában azt emelte ki, hogy az idén folytatódó, jelentős, 8 százalékhoz közeli reálbér növekedés, a 16 éves csúcs közelében mozgó fogyasztói bizalom, a háztartások pénzügyi vagyonának meredek növekedése miatt a következő hónapokban is fennmaradhat a kiskereskedelmi forgalom dinamikus bővülése. A tavalyi magas bázis miatt az év második felében azonban a mutató már lassabb növekedést jelezhet. Idén a Takarékbank prognózisa szerint a tavalyinál gyorsabb ütemű, 6,2 százalékos növekedés várható a kiskereskedelmi forgalomban, ami érdemben hozzájárulhat a GDP növekedésének gyorsulásához is. A kiskereskedelemnek további lökést adhat az új lakások idén és jövőre várható átadási hulláma. A háztartások ugyanakkor nem csupán a kiskereskedelemben növelik fogyasztásukat, így a vendéglátás, belföldi turizmus, szabadidő, szórakozás, valamint egyéb szolgáltatások területén is jelentős növekedésre lehet számítani. A kiskereskedelem gyorsulása összhangban van Takarékbank azon várakozásával, hogy idén a tavalyit meghaladó 4,6 százalékos, vagy annál is gyorsabb lehet a GDP növekedése.