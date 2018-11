Egyre többet költenek a magyarok

A magyar lakosság egy főre jutó havi átlagos kiadása 88 ezer 600 forint volt az idei első fél évben, reálértéken 8,8 százalékkal több az előző év azonos időszakához képest; a kiadások növekedéséhez a reálkereset 9,4 százalékos emelkedése is hozzájárult a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) háztartások fogyasztásáról készített kiadványa szerint.

Az előzetes adatok alapján az alapvetőnek tekintett fogyasztási kiadások közül a közlekedésé 11,4, az élelmiszerek és alkoholmentes italoké 11,0, a lakásfenntartásé és háztartási energiáé 1,2 százalékkal nőtt reálértéken. A három tétel súlya a lakosság összes kiadásán belül érdemben nem változott, a fogyasztási kiadások 59 százalékát tette ki. A legtöbbet élelmiszerre és alkoholmentes italokra adtak ki havonta a háztartások, egy főre vetítve 24 ezer 600 ezer forintot, összes kiadásuk 28 százalékát. Lakásfenntartásra és háztartási energiára 17 ezer 700, közlekedésre és szállításra 10 ezer 100 forintot költöttek, kiadásaik 20, illetve 11 százalékát. A háztartások növelték a létfenntartáson túli igényeikre fordított költségeket is, vendéglátásra és szálláshely-szolgáltatásra havonta fejenként 3915 forintot, kultúrára és szórakozásra pedig 4747 forintot adtak ki az első fél évben, reálértéken 13,8, illetve 12,7 százalékkal többet az egy évvel korábbinál. Egészségügyi kiadásokra a háztartások összes költésük 5,0 százalékát fordították, havonta fejenként átlagosan 4437 forintot, reálértéken 11,4 százalékkal többet, mint az előző év azonos időszakában. A kiadások legnagyobb részét, 82 százalékát a gyógyszerekre, gyógyárukra, gyógyászati segédeszközökre fordított összeg jelentette. Szeszes italokra és dohánytermékekre fejenként átlagosan 3234 forintot, összes kiadásuk 3,7 százalékát költötték a fogyasztók havonta. A fogyasztás volumene a tavalyi első fél évhez képest összességében 10,2 százalékkal nőtt. Az adatok szerint televízió csaknem minden magyar háztartásban van, ezen belül 62 százalékban plazma-, LCD- vagy LED-televízió, míg egy évvel korábban 54 százalékuk rendelkezett ilyen típusú készülékekkel. A háztartási nagygépek közül a mosógéppel való ellátottság csaknem teljes. Az első fél évben száz háztartásra már 85 automata, félautomata mosógép jutott. Fokozatosan terjed a mosogatógép, a háztartások 22 százaléka használ ilyen eszközt. Saját tulajdonú személygépkocsi minden második háztartásban van. A háztartások 93 százalékában van a mobiltelefon, általában több is, az első fél évben száz háztartásra már 190 készülék jutott. A háztartások 70 százalékának van számítógépe, esetenként több is, asztali számítógép a háztartások 40, laptop vagy notebook 46 százalékában található.