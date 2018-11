Egyre drágábbak a lakások

Továbbra is tart a drágulás és a forgalom élénkülése az ingatlanpiacon, ezért megnőtt a kereslet az olcsóbb, kevésbé frekventált városrészekben található lakások iránt - olvasható az ingatlan.com portáln elemzésében.

A portál idézte vezető gazdasági szakértőjüket, Balogh Lászlót, aki elmondta: legfrissebb adataik szerint Budapesten, októberben az egy lakáshirdetésre jutó érdeklődések száma a XXII., XXI., XX., XVII. és a XV. kerületben volt a legmagasabb. A szakértő a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adataira alapozó elemzésüket ismertetve kifejtette, bár nem csökken a vevők száma a piacon, mégis egyre nehezebben tudnak lépést tartani az árak emelkedésével, ez leginkább a fővárosra és a vidéki nagyvárosokra jellemző, amelyek továbbra is a lakáspiaci forgalom gerincét adják. A cég elemzése szerint Budapesten és a nagyvárosokban a külső kerületek népszerűsége következtében októberben például a csepeli használt lakások átlagos négyzetméterára 27 százalékkal emelkedett az előző évihez képest, de a jelenlegi 427 ezer forintos kínálati ár még mindig kifejezetten alacsonynak mondható például a IX., VI. vagy VII. kerület 700 ezer forint körüli négyzetméterárához hasonlítva. Szintén jelentős, 40 és 36 százalékos áremelkedés látható a X. és XV. kerületi lakások négyzetméteráraiban, de az árak így is alig haladják meg a négyzetméterenkénti 500 ezer forintot - folytatta Balogh László, aki szerint Budapest mellett a vidéki nagyvárosokra is igaz ez a tendencia, a korábban legkeresettebb, legdrágább városrészek helyett az olcsóbbak felé fordulnak a vevők. Az elemző emlékeztetett arra, hogy a legfrissebb hivatalos adatok alapján a lakásdrágulás üteme új erőre kapott 2018-ban: az év első felében a lakások áremelkedése 8,2 százalékos volt, a 2017 egészére vonatkozó 5,9 százalékkal szemben. Az új lakások 7,6 százalékkal drágultak a hivatalos statisztika szerint, miközben a múlt év egészében 6 százalékos volt az áremelkedés mértéke. Az idei első félévben 59 ezer lakóingatlan cserélt gazdát, ez 7 százalékos emelkedést jelent - tette hozzá.