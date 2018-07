Drasztikusan nőttek a lakáshitelek törlesztőrészletei

Június elejéhez képest 0,14-0,85 százalékponttal emelkedtek a lakáshitelek kamatai - írja a lap. Magyarázatként hozzáfűzve, hogy a romló világgazdasági hangulat, valamint az Európa-szerte beindult kamatemelés rányomja a bélyegét a hazai bankok egymás közötti hitelezésére: drágábban, magasabb kamattal adják egymásnak a hiteleket. Emiatt emelkedik a BUBOR (Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb), ez pedig különösen a változó kamatozású lakáshiteleseknek rossz hír. Ez a kölcsön ugyanis a BUBOR-hoz van kötve, így ha ez a referenciakamat emelkedik, a bank azt átvezeti a lakossági kölcsönökre is. Az óvatos kamatemelés már az év eleje óta tart a változó kamatozású kölcsönöknél, de egyre több fix kamatozású terméknél is érzékelhető a növekedés. Ez ugyanakkor a már korábban megkötött fix kamatozású hitelszerződéseket nem érinti. A Központi Hitelinformációs Rendszer adatai szerint tavaly év végén már csaknem egymillió lakáshitel-szerződéssel rendelkeztek a magyar háztartások. Az MNB által a Népszavának küldött tájékoztatás szerint ezek 62 százaléka legfeljebb 1 éves fixálású vagy változó kamatozású volt. A lakáshitelezés továbbra is dinamikusan, de még egészségesebb szerkezetben nőhet a jövőben az MNB új adósságfék-szabályainak köszönhetően, és a fix kamatot választók hosszú távon biztonságosabban kalkulálhatnak törlesztésükkel - mondta Szombati Anikó, az MNB ügyvezető igazgatója.

Az új lakáshitelesek négyötöde már most is rögzített kamatozást kér, és tavaly jórészük alacsonyabb arányú törlesztést vállalt a jegybank által most maximált, változó kamatozású hitel törlesztőrészleténél. Az MNB augusztusban hirdetheti ki a lakossági ügyfelek túlzott eladósodását megakadályozó rendelete módosítását, miután az Európai Központi Bank véleményezte azt. Az október 1-jétől életbe lépő rendelet az ügyfelek jövedelmének arányában vállalható maximális törlesztőrészleteknél (JTM) fogalmaz meg új kiegészítő szabályokat - emlékeztetett. Elmondta: ezek a szabályok ösztönzik az új lakáshiteles ügyfeleket a fix, "bebetonozott törlesztőrészletű" lakáshitelek felvételére. Akik ugyanis 10 évre vagy a hitel futamidejének egészére fixálják törlesztőrészleteiket, jövedelmük ugyanakkora hányadát fordíthatják hiteltörlesztésre, mint eddig: 400 ezer forint havi nettó bevételig a felét, e fölött 60 százalékát - mutatott rá Szombati Anikó. "A kockázatosabb, változó kamatozású, vagy rövidebb időre fixált kamatú forint lakáshiteles ügyfelek is bízhatnak benne ezentúl, hogy lesz elegendő jövedelmi tartalékuk, ha emelkedni kezdenének a kamatok" - mondta. Az ő havi törlesztőrészletük maximuma ugyanis jövedelmüknek az eddigiekhez képest alacsonyabb hányada lehet: 5 évnél rövidebb fixálásnál 25 százalék, 5-10 év közöttinél pedig 35 százalék. Az MNB intézkedése nyomán a lakáshitelek változatlanul a tavalyihoz hasonló, dinamikus ütemben bővülhetnek. A lépés ugyanis nem a hitelek mennyiségére, hanem minőségére hat, és teszi azt egészségesebb és kiszámíthatóbb szerkezetűvé - hangsúlyozta az ügyvezető igazgató. Tavaly a magyarországi háztartási hiteleknél az átlagos JTM-mérték mindössze 27 százalékos volt. A hazai ügyfelek tehát Szombati Anikó szavai szerint eddig is óvatosan, döntően az új jegybanki JTM-limiteknél is alacsonyabb szinten igényeltek jelzáloghiteleket. A jegybank fix kamatozást ösztönző lépése összhangban van az idei új lakáshitelesek szándékával is, több mint négyötödük ugyanis 2018 májusban már fix kamatozással vette fel a hitelét, miközben ez az arány egy éve még alig 40 százalék volt - ismertette. Szombati Anikó szerint az MNB szeretné tovább ösztönözni a biztonságos hitelbővülést, és emlékeztetett rá, hogy az összes hazai lakáshitel szerződés közel 60 százaléka - a régebbi változó kamatozású konstrukciók miatt - még mindig egy évnél rövidebb időre fixált kamatozású. Sok ügyfélnek így célszerű volna régi hitelét szerződésmódosítással vagy fix kamatú konstrukcióval - például minősített fogyasztóbarát lakáshitellel - átalakítania a jegybanki szakember szerint. Az új adósságfék-szabályok illeszkednek az MNB korábbi, a biztonságos fix kamatozású lakáshitelek terjedését szolgáló intézkedéssorozatába. Az ügyvezető igazgató a fogyasztóbarát lakáshitelek és az MNB jelzáloglevél-vásárlási programja mellett ezek közé sorolta, hogy a hitelintézetek kötelesek lakáshiteleik 15 százalékánál az azokhoz szükséges forrásokat hosszú futamidejű jelzáloglevelek révén előteremteni. Az elmúlt évtized kamatváltozásai bizonyítják, hogy a jellemzően 15 éves futamidejű lakáshiteleknél aligha lehet úgy kalkulálni, hogy nem változnak a törlesztőrészletek - hangsúlyozta. "Márpedig aki fix kamatot választ, annak a kamatrögzítés időszaka alatt nem változik a havi törlesztője" - összegezte.