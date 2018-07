Debrecenben épít gyárat a BMW

Évente 150 ezer autó is készülhet majd a gyárban.

Az Audi és a Mercedes után a harmadik nagy német autógyár is megjelenik Magyarországon.

Gyárat épít a BMW német autógyártó vállalat Debrecenben – jelentette be Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter szerint a város melletti 400 hektáros területen a legmodernebb autóipari gyártási technológiákkal, egy gyártósoron állítanak elő hagyományos és elektromos meghajtású autókat.

Gyárat épít a BMW német autógyártó vállalat Debrecenben – jelentette be Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter szerint a város melletti 400 hektáros területen a legmodernebb autóipari gyártási technológiákkal, egy gyártósoron állítanak elő hagyományos és elektromos meghajtású autókat. A gyár kapacitása évente 150 ezer autó gyártására elegendő. A beruházás értéke meghaladja az egymilliárd eurót, és már az elején több mint ezer munkahely jön létre – mondta Szijjártó. Az Audi és a Mercedes után a harmadik nagy német autógyár is megjelenik Magyarországon. A gyár helyszínének kinézett terület a jövő év második felére kerül a BMW tulajdonába, és jövőre már megkezdik a munkaerő toborzását. A beruházás hozzájárul Magyarország versenyképességéhez és tovább erősíti a magyar-német gazdasági kapcsolatokat – mondta Szijjártó.

Gyors változások