Davos: Trump protekcionizmusát bírálta az olasz kormányfő

„Úgy gondolom, jogosan mondja azt valaki, hogy az én országom az első, én is mondhatnám azt, hogy az első Olaszország, miért ne” – mondta Paolo Gentiloni miniszterelnök. „Ugyanakkor szabadkereskedelemre, szabad piacokra és nem protekcionizmusra van szükségünk, ha gazdasági növekedést, jólétet és dolgozóink védelmét szeretnénk elérni.”

Az olasz kormányfő Alekszis Ciprasz görög miniszterelnökkel a közép- és kelet-európai országokat is bírálta szolidaritásuk hiánya miatt. Gentiloni szerint az EU költségvetésének tárgyalásakor hozzáállásuknak meglehet a böjtje. "Európában az a probléma, hogy sok olyan ország van, amelyik azt hiszi, ha nem a saját háza táján adódik a gond, az már nem is az ő gondja" – mondta Ciprasz. "Ha valaki azt gondolja, hogy Európa csak az előnyökről szól, meg kell értenie, hogy ez nem így van." Gentilonit a március 4-én esedékes olasz parlamenti választásokról is kérdezték. Jó lenne, ha Olaszország "nem térne le a gazdasági fellendülés és a költségvetési egyensúly felé vezető útról" – mondta a kormányfő. Gentiloni nem kíván koalícióra lépni Silvio Berlusconi konzervatív szövetségével. Közvélemény-kutatások szerint Berlusconiék vezetnek 37 százalékkal, őket pedig a populista Öt Csillag Mozgalom, illetve a Gentiloni-féle Demokrata Párt vezette szövetség követi. Mindkettejük támogatottsága 27 százalék körül mozog.