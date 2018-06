Csúcson az üzleti bizalom

Az Európai Unió támogatásával készült felmérés alapján a konjunktúraindex a májusi 8,3 pontról 9,8 pontra nőtt. Az eddigi csúcs februárban állt be 9,5 ponttal. Az üzleti bizalmi index 15,3 pontra nőtt a májusi 13,8 pontról, a fogyasztói bizalmi index pedig mínusz 7,5 pontról júniusra mínusz 5,7 pontra javult. A GKI közleménye szerint az üzleti szférán belül az ipar kivételével minden ágazat várakozása javult, az építőipari bizalmi index pedig történelmi csúcspontjára ért. A mélyépítő cégek kilátásai javultak, az előző háromhavi termeléssel kapcsolatos elégedettség enyhén nőtt, a rendelésállomány értékelése viszont valamelyest kedvezőtlenebbé vált. Az ipari bizalmi index kis mértékű visszaesése a magas májusi bázishoz képest következett be az elmúlt és a következő időszak termelésének, valamint a rendelésállománynak - ezen belül az exportrendeléseknek - a romló megítélése miatt - írták. A kereskedelmi bizalmi index három hónap esést követően ismét elérte a februári szintet, számottevően javult az eladási pozíció és a rendelésállomány megítélése. Bár a történelmi csúcstól elmarad, emelkedett a szolgáltatói bizalmi index is, javult az általános üzletmenet megítélése és jobbak lettek a forgalmi várakozások. A foglalkoztatási hajlandóság az iparban gyengült, a kereskedelemben, a szolgáltató szektorban és főleg az építőiparban viszont erősödött, a lakosság félelme a munkanélküliségtől pedig még soha nem volt ilyen alacsony. Az áremelési törekvés az ipari és szolgáltató vállalatok körében kissé visszafogottabb, az építőiparban és főleg a kereskedelemben viszont erősödött. Kis mértékben tovább erősödött a fogyasztók inflációs várakozása. A magyar gazdaság perspektívájáról alkotott vélemény szinte minden ágazatban rosszabb lett, de a kereskedelemben és a fogyasztók körében némileg javult. A GKI fogyasztói bizalmi index értéke júniusban nem sokkal maradt el az áprilisi, illetve 16 évvel ezelőtti csúcstól. A lakosság saját pénzügyi helyzetét és jövőbeli megtakarítási képességét is kissé jobbnak látta, mint májusban, így 16 éve nem volt ilyen kedvező. Kedvezőbbnek látták az emberek a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek vásárlási lehetőségét is - írták. A GKI - az EU módszertanának megfelelően - konjunktúra-indexének kiszámításakor az üzleti szférán belül az ipar, a kereskedelem, az építőipar és a szolgáltató szektor, illetve a lakosság várakozásait veszi figyelembe. A GKI konjunktúraindex a lakossági bizalmi index és az üzleti bizalmi index súlyozott átlaga.