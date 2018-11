Csányi: egymilliárd euró körül lesz az OTP-csoport nyeresége

Elmondta: erre minden esély megvan, mert azokban az országokban, ahol az OTP-csoport tevékenykedik, idén mindenütt gazdasági növekedés tapasztalható, Magyarországon kiemelkedően, mintegy 5 százalékkal bővülhet a gazdaság 2018-ban. A csoport idei első háromnegyed éves gyorsjelentése is alátámasztotta, hogy kiugró eredmény várható az idén - mondta Csányi Sándor. Kiemelte: az OTP évek óta vezető szerepet tölt be a banki innovációban. Az Árkád üzletközpontban bemutatott új innovációs fiók készpénzmentes, teljesen új, digitális megoldásokat nyújt tabletekkel, okos ATM-ekkel felszerelve. A bank az ügyfelek ötleteit is várja, mivel ez a fiók mintául szolgál majd az új innovációs egységek létrehozásakor. Csányi Sándor emlékeztetett: a Euromoney szaklap először választotta a régió bankjának az OTP-t, egyúttal az Európai Bankhatóság és az Európai Központi Bank által végzett stressz-teszten a pénzintézet a 9. helyen végzett, ami azt jelzi, hogy az OTP csoport tőkeerős bank. A MasterCard versenyén ismét az Év bankja lett a hitelintézet, emellett a 2018. leginnovatívabb bankja címet is elnyerte - mondta. Az elnök-vezérigazgató kiemelte: az OTP már 3 éve elindította digitális fejlesztéseit, ennek eredményeként 38 jelentős és 70 kisebb fejlesztés zajlott a bankban. Az ügyfelek minden ötödik személyi hitelt digitálisan igénylik, és az elektronikus aláírást mintegy 1,1 millió ügyfelük használja - jelezte Csányi Sándor. A céljuk az, hogy a fiókok a jövőben papír- és készpénzmentesek legyenek - mutatott rá. Csányi Sándor jelezte: a digitalizáció miatt nincs szükség a fiókok számának jelentős csökkentésére, a fiókok működésekor azonban előtérbe kerülnek a tanácsadói jellegű szolgáltatások. Az innovatív fiók kiépítése hozzávetőleg 400 millió forintba került - mondta Csányi Sándor.