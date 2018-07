Brüsszel: Trump az USA-nak okozna kárt a védővámokkal

Az amerikai kereskedelmi minisztérium május végén vizsgálatot indított annak felderítésére, hogy nem jelent-e nemzetbiztonsági kockázatot a nagymértékű jármű- és alkatrészimport. A brüsszeli testület arról számolt be, hogy pénteken megküldte a tárcának az észrevételeit, amelyek szerint a vizsgálat nem legitim, nem tényeken alapul és sérti a nemzetközi kereskedelmi szabályokat, akárcsak azon eljárás, amelynek nyomán Washington nemrégiben védővámokat vetett ki az acél és az alumínium importjára. A dokumentum szerint az uniós autóexport nem fenyegeti az amerikai ipar és gazdaság életképességét, nem jelent veszélyt a nemzetbiztonságra, sőt épp ellenkezőleg. Szakértők szerint a korlátozások bevezetése akár 13-14 milliárdos kárt is okozhatna az amerikai gazdaság számára. Az európai autógyártók jelentősen hozzájárulnak a foglalkoztatottsághoz, az innovációhoz, a munkaerő képzéséhez és a jóléthez az Egyesült Államokban, közvetve és közvetlenül mintegy félmillió munkahelyet teremtettek az országban, ráadásul jelentős részben exportra termelnek, ami javítja az amerikai külkereskedelmi mérleget - hangsúlyozta a bizottság. Kiemelték emellett, az importvámok növelésével nőnének az Egyesült Államokban működő gyárak beszerzési költségei, így ez gyakorlatilag a helyiek megadóztatásával érne fel. Leszögezték végül, hogy az Egyesült Államok kereskedelmi partnerei nagy valószínűséggel a védővámokra ellenintézkedésekkel válaszolnának, melyek akár 294 milliárd dollárnyi amerikai terméket is érinthetnek, azaz az ország teljes tavalyi kivitelének 19 százalékát. Az Európai Unió határozott tiltakozását fejezte ki az állítólagos nemzetbiztonsági kockázatokkal magyarázott újabb protekcionista intézkedések ellen. Rámutattak: ezek káros hatással vannak a gazdasági növekedésre, a kereskedelemre, a foglalkoztatottságra az Egyesült Államokban és külföldön egyaránt, gyengítik a szövetségesek és barátok közötti kötelékeket, illetve elvonják a figyelmet a nyugati gazdasági modellt érő valódi kihívásokról. A bizottság azt kérte az amerikai minisztériumtól, hogy az EU képviselői részt vehessenek a tárca július 19-20-i nyilvános meghallgatásán.