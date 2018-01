Brexit: a brit hátrány ledolgozható

Jim O'Neill a 2016-os Brexit-referendum idején a maradás mellett állt ki, most pedig azt mondta, "szokatlan helyzetbe keverte magát Nagy-Britannia a kilépéssel, de egyáltalán nem ez az ország legnagyobb problémája".

„Nem gondoltam volna, hogy az ország gazdasága olyan jó állapotban lesz, mint amilyennek jelenleg tűnik. Északnyugat-Angliával az élen, egyes országrészek valójában sokkal jobban teljesítenek mint azt sokan gondolnák. Mindemellett a világgazdasági teljesítmény is sokkal kedvezőbben alakult a vártnál, ami sokat javít az Egyesült Királyság pozícióján” – mondta O'Neill. A brit gazdaság, a világ hatodik legnagyobbika, tavaly egyes becslések szerint 1,8 százalékkal növekedett, lassabban az 2016-os 2,0 százaléknál. A Bank of England szerint az idei GDP-növekedés 1,6 százalékos lesz, O'Neill szerint viszont a legalább négy százalékosra várt globális növekedés miatt ennél magasabb is lehet. A Cambridge Econometrics elemzése szerint a brit bruttó hazai termék 3 százalékkal lehet kisebb 2030-ra, ha az ország kereskedelmi megállapodás nélkül hagyja el az EU-t ahhoz képest, mint amekkora az unióban maradva lehetett volna. "Ha viszont ez a legrosszabb, amire a Brexit miatt számítani kell, akkor egyáltalán nincs miért aggódni" – mondta O'Neill. „A magam részéről persze azon a véleményen vagyok, hogy egy kemény-Brexit esetén, kereskedelmi megállapodás nélkül, három százaléknál nagyobb is lehet a lemaradás”. .Szerinte a világgazdaságban zajló kedvező folyamatok és a termelékenység javulása az elkövetkező évtized végéig ellentételezhetik a feltételezett három százalékos lemaradást.